Philips : votre machine à café filtre est en promo chez Amazon, dépêchez-vous !

L'indémodable machine à café filtre

Les machines à café filtre sont l'un des types les plus courants de machines à café utilisées dans les foyers et les bureaux à travers le monde entier ! Elles fonctionnent en versant de l'eau chaude sur du café moulu dans un filtre en papier, ce qui permet à l'eau de s'écouler à travers le café et de recueillir le café infusé dans une carafe en dessous.



Pour la petite histoire, les machines à café filtre ont été inventées en 1908 par une femme allemande nommée Melitta Bentz. Elle a créé le premier filtre en papier en découpant un morceau de papier absorbant de son livre d'exercices et en le plaçant dans une tasse percée de trous. Elle a ensuite versé de l'eau chaude sur du café moulu et a constaté que le filtre en papier empêchait les grains de café de passer dans la tasse, créant ainsi une boisson plus claire et plus pure. Cela a conduit à la création de la société Melitta, qui est maintenant un leader mondial dans la fabrication de machines à café filtre et de filtres en papier !



Les machines à café filtre fonctionnent en chauffant de l'eau et en la faisant passer à travers un filtre en papier rempli de café moulu. L'eau est chauffée dans un réservoir situé dans la partie supérieure de la machine, puis elle s'écoule sur le café moulu dans le filtre en papier. L'eau chaude passe à travers le café moulu et le filtre en papier, recueillant ainsi le café infusé dans une carafe en dessous. Les machines à café filtre sont disponibles en versions manuelles ou automatiques.



Les machines à café filtre offrent plusieurs avantages. Tout d'abord, elles sont faciles à utiliser et à entretenir. Il suffit de verser de l'eau dans le réservoir, de mettre du café dans le filtre en papier et de l'allumer. De plus, les machines à café filtre peuvent être utilisées pour faire du café en grande quantité, ce qui les rend idéales pour les familles nombreuses ou les bureaux. Elles sont également moins chères que les machines à café expresso et les machines à dosettes, ce qui les rend plus accessibles pour toutes les personnes ayant un budget limité.

Découvrez dès maintenant la machine à café filtre Philips, actuellement en promo sur Amazon !