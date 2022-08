PHOTOS Mariage d'une star de Modern Family : les acteurs de la série présents !

Ils se sont dit oui ! Samedi 20 août, Sarah Hyland, actrice star de la série Modern Family a épousé le beau Wells Adams. La cérémonie s'est déroulée dans un vignoble californien. De nombreuses personnalités, principalement des acteurs de la série québécoise étaient présentes dont l'actrice Sofia Vergara, les acteurs Jesse Tyler Ferguson et Nolan Gould et la productrice de télé Stephanie Levinson. Le mariage de Sarah Hyland et Wells Adams avait été reporté de nombreuses fois en raison de la pandémie. Cette fois, il a bien eu lieu !

Sofia Vergara dévoile les premières photos du mariage sur Instagram

Sur son compte Instagram, Sofia Vergara, qui portait une sublime robe estivale blanche ornée de fleurs noires accompagnée de chaussures noires à haut talons, a partagé quelques photos du mariage de Sarah Hyland et Wells Adams. Même si elle n'a publié aucune photo des mariés, on la retrouve toutefois accompagnée de son fils de 30 ans, Manolo Gonzalez Vergara, élégant en costard noir et blanc et aussi avec Jesse Tyler et son compagnon Justin Mikita ainsi qu'avec Stephanie Levinson. Ses photos donnent également un aperçu de la météo qui semblait propice à un jour de mariage. Le ciel bleu était au rendez-vous !