Pierre Bellemare infidèle : il a trompé sa femme... pendant 12 ans !

Les histoires extraordinaires, il ne se contentait pas de les conter. Il lui arrivait aussi de les vivre. Pendant une dizaine d'années, Pierre Bellemare a été au coeur d'un scénario à dormir debout. Et ce chapitre de sa vie concerne ses amours ! Le 28 avril 1951, l'écrivain prolifique a épousé Micheline Grillon, avec qui il a eu deux enfants : l'avocate Françoise Louise Bellemare, qui sévit au barreau de Paris, et le célèbre animateur Pierre Dhostel, pensionnaire, entre autres, de l'émission M6 Boutique.

Tout aurait pu continuer ainsi, dans le plus grand des calmes. Hélas, Pierre Bellemare a succombé aux charmes d'une autre, alors qu'il était marié depuis 14 ans. En 1960, il a croisé la route de Roselyne Bacchi, âgée de 18 ans à l'époque, et il l'a aimée tant et si bien qu'il a mené deux relations de front, simultanément, pendant plus d'une décennie. C'est ce qu'il racontait d'ailleurs, en 2016, dans les pages de son autobiographie Ma vie au fil des jours, sortie aux éditions Flammarion. "Claquemuré dans ma double vie, ne trouvant pas la moindre échappatoire, j'attendais sans doute inconsciemment qu'un événement vienne bousculer mon existence et m'oblige à réagir, rédigeait-il. Il se produisit sous forme de drame, le 27 janvier 1961."

Ce jour-là, Roselyne Bacchi a été victime d'un accident lors d'un match de hockey sur glace. Perdue en plein milieu d'une bagarre, la jeune danseuse a souffert d'une lourde chute et s'est retrouvée avec la partie droite du dos broyée. Mais ses quelques mois de rééducation n'ont pas permis à Pierre Bellemare de passer aux confessions. L'histoire a continué ainsi jusqu'à ce que la jeune femme ne tombe enceinte. "Quand Maria Pia naquit le 7 décembre 1970, je louai un grand appartement pour y loger ma seconde famille, racontait l'écrivain. Devenu bigame, je jonglais avec les horaires pour tenter d'être présent dans mes deux foyers... Mais comme on peut l'imaginer, cette double vie, loin de me satisfaire, m'enfermait dans un sentiment de culpabilité et de duplicité insupportable. Je n'avais dès lors d'autre choix que de clarifier la situation."

Il a fini par révéler la vérité en 1972. Micheline Grillon l'a alors forcé à l'exil et, par la force des choses, Pierre Bellemare s'est installé avec Roselyne. Il l'a épousée le 7 juillet 1976 et a acheté, avec elle, un manoir dans le Périgord en 1999. Malheureusement, tout ceci appartient au passé. Le 26 mai 2018, l'animateur a poussé son dernier souffle à l'hôpital Foch de Suresnes. Le jour des obsèques, le 31 mai suivant, c'est Roselyne Bacchi qui est venue le pleurer, avec le reste de la famille. Micheline était quant à elle décédée en 2013.