Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo : Couple élégant au mariage de Maria Anunciata de Liechtenstein

Après le civil, en Italie, place au religieux... à Vienne ! Le 4 septembre 2021, l'église Schottenkirche de la capitale autrichienne accueillait le mariage de la princesse Maria Anunciata de Liechtenstein et de son époux Emanuele Musini. Il fallait compter sur une flopée de représentants des familles royales européennes.

Parmi les invités de ce bel évènement, qui réjouissait le clan du Liechtenstein après la mort récente de la princesse Marie, on a notamment pu voir Pierre Casiraghi accompagné de sa charmante épouse Beatrice Borromeo. Le jeune couple représentait ainsi la principauté de Monaco ; Pierre, huitième dans l'ordre de succession au trône bien que dépourvu de titre de noblesse, est le neveu de l'actuel souverain Albert II de Monaco. Pierre avait opté pour un traditionnel et élégant costume trois pièces alors que son épouse Beatrice avait choisi une robe de la maison Dior pour assister à la cérémonie religieuse. Une pièce à manches longues et motifs fleuris, tirée de la collection printemps-été 2020 prêt-à-porter.

Beatrice Borromeo a toutefois véritablement fait sensation le soir venu. En effet, Maria Anunciata de Liechtenstein et son mari avaient opté pour un cocktail l'Hotel Sacher Wien - puis un dîner dans l'un des palais que possède le richissime clan à Vienne - et, à ce moment-là, elle avait sorti le grand jeu. Beatrice est ainsi apparue dans une superbe une robe de gala rouge, encore une fois signée Dior, à longue traîne bouffante et révélant ses bras nus. Une robe de la collection automne-hiver 2021 prêt-à-porter de la maison de couture française.

Parmi les autres invités, il fallait également compter sur la présence des princes Ernst August et Christian de Hanovre ainsi que sur Maria Teresa de Luxembourg et son mari le Grand Duc Henri, le prince Hassan ben Talal de Jordanie et sa femme Sarvath ou encore le prince Philipp de Liechtenstein et sa compagne Isabelle...