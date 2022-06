Pierre Hermé : Le chef pâtissier a perdu 27 kilos en six mois, avant/après et secret de sa perte de poids

C'est ce jeudi 23 juin 2022 que démarre la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier - Les Professionnels présentée par Marie Portolano (enceinte). Elle accueillera quatorze nouveaux candidats, lesquels seront jugés par l'infatigable Cyril Lignac et la nouvelle recrue Christelle Brua, cheffe pâtissière de l'Elysée et première femme sacrée meilleure cheffe pâtissière de restaurant du monde. Lors de chaque épreuve, ils seront assistés par un chef invité qui leur soumettra un nouveau défi de taille.

Le célèbre pâtissier Pierre Hermé sera lui aussi toujours de la partie. Et c'est d'ailleurs un Pierre Hermé très aminci que les téléspectateurs pourront découvrir sur M6. En effet, l'heureux époux de Valérie âgé de 61 ans a perdu 27 kilos en seulement six mois ! C'est ce qu'il a révélé lors d'une interview pour VSD. Un exploit pour ce bon vivant qui, comme bon nombre d'entre nous, est friand de sucreries et fast-food. "Il m'arrive de me rendre au McDo pour déguster des Chicken McNuggets, tout comme j'ai un faible pour les fraises Tagada", a-t-il reconnu. Alors, pour parvenir à se délester d'autant de kilos, il a expliqué avoir "tout simplement [consommer] moins de sucres et d'alcool". Pour voir le résultat de sa perde poids, découvrez les différentes photos de notre diaporama.