Pierre-Jean Chalençon célibataire : Le "coup de couteau au coeur" de son homme

Pierre-Jean Chalençon est célibataire. Depuis plus de vingt ans pourtant, il vivait une histoire passionnelle avec un mystérieux homme marié dont il n'a jamais révélé l'identité. L'exubérant acheteur d'Affaire Conclue vient de révéler que leur idylle est terminée. Sur Instagram, il a publié plusieurs images de la bague en émeraude offerte par son ami Jean Cocteau, avec un commentaire sans équivoque.

"Elle me porte chance et me donne le courage d'affronter la vie et croyez-moi j'en prends plein la gueule en ce moment... La dernière du moment : le coup de couteau au coeur de l'homme que j'aime depuis 20 ans. Assumer sa vie n'est pas à la portée de tous", a-t-il ainsi indiqué. Pierre-Jean Chalençon en a également rajouté une couche sur Twitter, où il a partagé la même image. "Vive la vie, les gens qui assument leur vie ! Vive Jean Marais et Jean Cocteau. La bague d'amour... C'est moi qui la porte maintenant, même si je suis seul maintenant ! Moi j'assume mes goûts... message personnel à mon ex...!", a ajouté l'auteur de 50 ans.

Déjà en mars dernier, Pierre-Jean Chalençon expliquait à notre micro qu'il comptait mettre un terme à cette relation inégale. Questionné sur son avenir avec cette homme marié, il expliquait ne plus voir d'avenir. "C'est bouché ! C'est le brouillard ! C'est la Manche ! Non, il n'y a pas d'avenir, c'est pour ça que j'essaie de m'en séparer... Enfin quand on aime une personne on l'aime jusqu'à la fin de sa vie, même au-delà. C'est ce que je pense, mais bon, je vais essayer de voir autre chose. De me convertir à d'autres prairies, à d'autres verdures", confiait le résident du Palais Vivienne, désormais entièrement célibataire.