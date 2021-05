Pierre-Jean Chalençon, les dîners clandestins : traumatisé, il a songé au suicide

Il y a un mois, Pierre-Jean Chalençon était en pleine tourmente. Le 19:45 (M6) a diffusé un reportage évoquant des dîners clandestins organisés sans le respect des gestes barrières. Interrogé de façon anonyme, l'ancien acheteur d'Affaire conclue a vite été reconnu par les téléspectateurs. Après avoir nié les faits, il a été obligé de se rendre à l'évidence et s'est maladroitement défendu. Une enquête a été ouverte mercredi 7 avril pour "mise en danger de la vie d'autrui" et l'homme de 51 ans a été placé en garde à vue après que son domicile a été perquisitionné. Mais il n'a pas été mis en examen et depuis, il tente de sortir la tête de l'eau. Mais lors de sa venue dans Touche pas à mon poste, le 4 mai, il a révélé avoir songé au pire.

"C'est une histoire de fou. A un moment je me suis dit que j'étais dans la quatrième dimension. Ça a été horrible", a tout d'abord lâché Pierre-Jean Chalençon. Et d'assurer qu'il n'a pas mal vécu sa perquisition car il a fait face à des "garçons délicieux". Malgré tout, il reconnaît que toutes les accusations qui ont pesé sur lui l'ont beaucoup touché et que cela a été "traumatisant". "Tu ne fais rien de mal, tu essaies de t'en sortir parce que ça fait quinze mois que tu as une entreprise, le Palais Vivienne, où tu n'as pas d'aides. Je me suis dit que j'allais préparer une soirée professionnelle avec des chefs d'entreprise pour organiser des visites. Et le lendemain, je me vois sur des écrans de télévision. Il y a un moment, je me suis dit : 'Je vais me flinguer'", a confié Pierre-Jean Chalençon.

Lassé d'être souvent au coeur de polémiques, le fan de Napoléon s'est demandé si on ne voulait pas le faire tomber. "Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? J'essaie de vivre, j'essaie de survivre comme beaucoup de chefs d'entreprise. Je ne suis pas le seul, simplement je suis connu. Mais oui, ça a été dur", a-t-il poursuivi. Des déclarations qui n'ont pas totalement convaincu tous les chroniqueurs.

Désormais, Pierre-Jean Chalençon va mieux et souhaite se consacrer de nouveau à son Palais Vivienne qui va de nouveau ouvrir ses portes car, selon lui, ses ennuis sont désormais derrière lui. Il compte tout de même porter plainte contre M6 pour diffamation.