Pierre Niney change de look : le résultat divise les internautes

Lycéen un peu maladroit (et imberbe) dans le film 20 ans d'écart, Pierre Niney a séduit le public avec ses traits fins, son nez aquilin et sa chevelure sauvage. Habitué à avoir une barbe taillée de près, le jeune homme en couple avec Natasha Andrews depuis 2008 et papa de Lola (née en 2017) et Billie (née en 2019) a pourtant totalement changé de look comme il l'a dévoilé le 14 juillet 2022 sur Instagram. "Hairy" écrit-il en légende d'un cliché où il apparait avec une longue chevelure mais surtout une énorme barbe frisée bien plus fournie qu'à l'accoutumée. Un look wild qui ne semble malheureusement pas avoir convaincu tous les internautes...