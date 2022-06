Pierre Niney garde un souvenir mitigé de sa rencontre avec Brad Pitt : il raconte !

Avant d'être le comédien connu et reconnu qu'il est aujourd'hui, Pierre Niney est passé par la case anonymat. Un statut qui lui a valu une situation un peu gênante avec une star internationale : Un certain Brad Pitt. En effet, pour nos confrères de Vogue, la vedette du cinéma français s'est souvenu de sa rencontre mémorable au Festival de Cannes avec le monument d'Hollywood.

"J'ai rencontré Brad Pitt. Enfin, il a plutôt rencontré mon dos..., a commencé l'acteur avec l'humour qu'on lui connaît avant de poursuivre. Quand je suis arrivé ici, j'avais 17 ans, j'avais seulement joué dans un court-métrage, et un jour je suis arrivé devant le Palais des Festivals où il y avait un mur de photographes, j'ai cru que c'était pour nous et je me suis dit 'Waouh, Cannes c'est un vrai truc!'. Et là, une main m'a décalé... C'était Brad Pitt. Il m'a dit 'Sorry' et m'a gentiment poussé. C'était ma rencontre avec lui, et avec l'humilité aussi." Une séquence qui a visiblement beaucoup marqué celui qui a l'époque n'est encore qu'un très jeune espoir du cinéma français.

Depuis, le comédien désormais papa de deux enfants a bien grandi. Après des rôles dans des comédies à succès tel que 20 ans d'écart ou Comme des frères, Pierre accède au saint Graal en remportant le César du meilleur acteur pour son interprétation d'Yves Saint Laurent dans le film éponyme en 2015. Presque 10 ans plus tard, l'acteur n'a pas perdu la main et s'est retrouvé à l'affiche de pas moins de trois films en moins d'un an dont deux collaboration avec le talentueux Nicolas Bedos. En effet, après le succès du dernier volet d'OSS 117, les deux hommes ont remis le couvert et se sont retrouvés pour Mascarade, présenté hors-compétition cette année à Cannes. Un long-métrage où Pierre partage l'affiche avec Isabelle Adjani, une autre actrice de légende. "C'était un rêve depuis très longtemps de pouvoir jouer avec elle. Je connais ses films par coeur ! Avoir un petit rôle à défendre dans un film avec elle m'aurait déjà ravi, donc quand Nicolas m'a proposé ce film aussi beau porté par un duo aussi intense, aussi violent et aussi tendre, c'était un vrai cadeau" avait confié le comédien.