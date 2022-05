Cannes 2022 : Pierre Niney in love de Natasha Andrews, sublime en maxi-décolleté et transparence

L'émotion est à son comble sur la Croisette. En cet avant-dernier jour du Festival de Cannes 2022, les stars se pressent sur le tapis rouge pour profiter des dernières heures de gloire que le soleil de Cannes leur offre avant la clôture. Ce vendredi 27 mai, Nicolas Bedos faisait partie de ceux-là. Le réalisateur est venu présenter son dernier film, Mascarade, avec presque toute l'équipe d'acteurs sans qui son bébé n'aurait jamais pu voir le jour. Isabelle Adjani privée de tapis rouge en raison de soucis de santé, il a pu compter sur sa chérie Pauline Desmonts qui ne l'a pas laissé indifférent et ses autres comédiens que sont Marine Vacth, François Cluzet et Pierre Niney.

Dans Mascarade, Pierre Niney est Adrien, jeune danseur dont la carrière prometteuse a été brisée par un accident de moto. Pour tromper son désarroi, il joue le golden boy auprès de Martha, interprétée par Isabelle Adjani, ancienne gloire du cinéma dont il braque le compte en banque pour ses petits plaisirs jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre de Margot (Marine Vacth) avec qui il va mettre en place un stratagème amoureux pour vivre leur vie de rêve tous les deux au crochets des fortunés. Mais son rêve à lui, c'est dans les bras de Natasha Andrews, sa compagne de longue date présente pour le soutenir ce soir, qu'il l'a réalisé.

Le temps qui passe n'a pas d'impact sur l'amour que Pierre Niney et Natasha Andrews se portent. Pour preuve, le couple roucoulait sur le tapis rouge, faisant limite attention aux nombreux photographes venus les immortaliser. Complices, taquins et tout sourires, les amoureux étaient dans leur bulle et en oubliaient presque l'événement auquel ils étaient venus assister. Pierre Niney jouait les séducteurs et les charmeurs dans un costume noir. Mission réussie à voir comment sa chérie, dans une robe noire en mousseline au profond décolleté, le dévorait du regard.

Pierre Niney est tombé sous le charme de la photographe australienne en 2008 et ne l'a plus quittée depuis. Les amoureux ne sont pas passés par la case mariage mais n'ont pas eu besoin d'une telle cérémonie pour se prouver leur engagement l'un à l'autre. En 2017, Natasha Andrews a donné naissance à une petite fille prénommée Lola. Cette dernière est devenue grande soeur en 2019 avec l'arrivée d'une autre petite fille, Billie. Jamais deux sans trois, dit-on... On attend donc le prochain bébé avec beaucoup d'impatience !