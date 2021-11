Pierre Niney menacé de mort : ses prises de position ne plaisent pas à tout le monde !

Décidément, les chasseurs sont en rogne ! Anouchka Delon expliquait récemment être victime de cyberharcèlement depuis qu'elle s'était publiquement réjouie à l'idée qu'une pétition pour réglementer la chasse en France dépasse les 100 000 signatures - et qu'elle allait donc être examinée par le Sénat. C'est désormais au tour de Pierre Niney d'être au coeur d'un tourbillon de rage.

Dans un portrait consacré au comédien dans le journal Libération, édition du mardi 16 novembre 2021, on apprend effectivement que ses prises de positions en ligne ne plaisent pas à tout le monde. Après avoir relayé plusieurs tweets du journaliste Hugo Clément, fervent défenseur de Dame nature, Pierre Ninet a reçu plusieurs menaces de mort. "C'est le seul hobby où des gens qui ne le pratiquent pas meurent, explique-t-il. Il faudrait au moins parvenir à gérer l'espace commun de manière logique. Aujourd'hui, il n'y a pas de plus grande urgence que l'enjeu écologique. Il va falloir sérieusement repenser l'idée de croissance dans un monde fin."

Je vis dans un endroit sans personne autour de moi

Pierre Niney est d'autant plus concerné par cette épineuse problématique qu'il vit désormais à la campagne. Souffrant de la vie parisienne, il a décidé de se déraciner, il y a six ans avec femme et enfants. Natasha Andrews, actrice et photographe australienne, qu'il a épousée en 2008, tremble elle aussi pour leurs deux filles Lola, née en 2017 et Billie, née en 2019. "Je vis dans un endroit sans personne autour de moi, j'ai un temps illimité, jusqu'à l'épuisement, pour lire des livres, regarder des films, et me perdre dans une histoire, expliquait-il récemment au magazine Psychologie. J'adore tellement faire ça ! Surtout la nuit, quand personne ne m'appelle." A moins, bien sûr, que les "pan pan" ne retentissent dans la forêt...

Retrouvez le portrait de Pierre Niney dans le journal Libération, du mardi 16 novembre 2021.