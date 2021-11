Anouchka Delon harcelée en ligne, elle s'est mis tous les chasseurs de France à dos !

Elle ne pensait pas s'attirer les foudres du public en partageant sa joie. Le vendredi 12 novembre 2021, Anouchka Delon a relayé un article annonçant qu'une pétition pour réglementer la chasse en France avait dépassé les 100 000 signatures et qu'elle allait être examinée par le Sénat. Mais cette nouvelle n'a pas plu à tous les amoureux du terroir traditionnel de nos contrées, et certains l'ont fait savoir à la comédienne franco-néerlandaise... quitte à devenir un brin agressif

Hideuse bécasse à talons hauts !

Après avoir partagé le lien du journal 20 minutes sur son compte Instagram, Anouchka Delon a effectivement eu droit à de nombreuses insultes qu'elle a dénoncé, en affichant les personnes qui lui avaient écrit ces mauvais mots ainsi que le contenu de leurs missives haineuses. La compagne de Julien Dereims a, entre autres choses, été insultée "d'hideuse bécasse à talons hauts", "d'abrutie" et de personne "sans cervelle". Il faut dire que quelques minutes avant d'évoquer ladite pétition, la jeune femme de 30 ans s'était un peu lâchée.

Et ces abrutis de chasseurs, on la régule quand leur connerie ?

Un accident de chasse, survenu à Montauban, lui avait fait monter la moutarde au nez. "Donc soi-disant les chasseurs régulent la faune, écrivait-elle. Et ces abrutis de chasseurs, on la régule quand leur connerie ? Ah oui, jamais... ça rapporte tellement..." Anouchka Delon se soucie peut-être simplement de la planète qu'elle va laisser à son fils. En couple avec Julien Dereims depuis le début des années 2010, la soeur d'Anthony et Alain-Fabien Delon a accueilli son premier enfant, un petit garçon prénommé Lino, le 15 février 2020, à quelques heures de la Saint-Valentin. Et ça tombe bien : l'enfant est sans doute en âge d'écouter de fabuleuses histoires de lapins et de chasseurs...