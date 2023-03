Pierre Palmade : L'homme qui l'accusait de détention d'images pédopornographiques condamné à de la prison ferme

Fabien Fleury, l'homme qui avait révélé être en possession de vidéos montrant Pierre Palmade en train de regarder du contenu pédopornographique, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris ce vendredi 17 mars. Il vient d'écoper d'une peine de prison de 2 ans, dont un avec sursis, pour avoir organisé des orgies entre janvier 2022 et janvier 2023, durant lesquelles il fournissait des drogues de synthèse à ses clients. Des pratiques appelées "chemsex".

L'homme était notamment accusé d'avoir dissimulé des revenus aux impôts alors qu'il touchait des aides d'après les informations relayées par Le Parisien : "Il émarge au RSA, pour 500 euros, touche une allocation logement et pourtant dépense entre 5 000 et 7 000 euros par mois. Sans déclarer un centime aux impôts, il gagne sa vie en assurant la communication d'un sex-shop, en tournant dans des films pornographiques gays et vend ses services en tant qu'escort."

"Fabien organise surtout tous les week-ends des soirées chemsex dans son appartement du boulevard Rochechouart. (...) Il accueille des hommes adeptes des relations sexuelles en groupe sous l'emprise de drogues de synthèse, principalement du GBL et de la 3MMC. Il assure la promotion de ces soirées sur un compte WhatsApp qui compte 256 contacts. Il sélectionne ses invités qui doivent être 'chauds et sexy'", rapporte le quotidien. Pour chacun des clients, une participation de 40 euros, comprenant les droits d'entrée et la drogue, était demandée. L'argent était viré sur un compte Lydia avant d'être transformé en cryptomonnaie.

Je n'ai fait aucun bénéfice

Fabien Fleury aurait, grâce à ses soirées, encaissé près de 194 000 euros d'après les enquêteurs. Malgré ce montant, il assure n'avoir fait "aucun bénéfice" et a même indiqué que cela ne l'empêchait pas d'être "tous les mois dans le rouge." Il avait par ailleurs déjà été condamné à deux reprises pour escroquerie dans le passé.

Ce n'est qu'une fois arrêté et ayant eu vent de l'accident causé par Pierre Palmade qu'il avait évoqué les fameuses vidéos montrant l'humoriste en train de visionner des images à caractère pornographique. Camille, l'une des proches de Pierre Palmade, en avait profité pour prendre sa défense dans un entretien avec Bruce Toussaint sur BFMTV : Il "m'a montré cette vidéo pas dans le but de partager mais de constater la pédophilie de quelqu'un d'autre." Les investigations sur le matériel informatique de l'humoriste n'avait rien donné. Aucune image à caractère pédopornographique n'a été retrouvée. Aucune accusation n'est donc à ce stade retenue contre le comédien dans ce dossier mais il devrait être interrogé à ce sujet quand son état de santé le permettra.