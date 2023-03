Pierre Palmade soupçonné de pédopornographie : aucun fichier n'a été retrouvé dans ses appareils

Pour rappel, les accusations dans le volet pédopornographique de cette affaire complexe viennent du témoignage spontané d'un homme qui avait relaté que Pierre Palmade lui aurait dit avoir vu des vidéos pédopornographiques. Puis un autre homme, Fabien F., a remis à la police une vidéo qu'il avait en sa possession, sur laquelle l'on "pouvait" voir l'humoriste de 54 ans regarder du contenu pédopornographique sur un téléphone. Si un homme a déjà été mis en examen le 23 février dans ce contexte, un témoin, identifié sur la vidéo, s'est confié à BFM TV il y a quelques jours et avait affirmé que Pierre Palmade aurait, en réalité, été "choqué" par ces images qui lui ont été montrées et cherchait à "constater la pédophilie de quelqu'un d'autre". Je pense qu'il fréquente certaines personnes qui ont peut-être des penchants", avait-il notamment expliqué à Bruce Toussaint

Le bébé né "viable et vivant"

L'enquête s'annonce donc encore longue pour la police, qui cherche à savoir si l'humoriste a bien consommé ce genre de contenu ou non. Un humoriste déjà plongé dans les ennuis depuis le 10 février dernier et le terrible accident qu'il a provoqué en prenant le volant sous l'emprise de différents stupéfiants dont la cocaïne.

Si le chauffeur de la voiture et le petit garçon qui était assis à l'arrière sont toujours très gravement blessés et probablement handicapés à vie, on a appris ce mardi 28 février que le bébé qu'attendait la jeune femme serait bien décédé, suite à l'accident . Il serait né "viable et vivant".

Une seconde expertise judiciaire qui confirmerait la viabilité du bébé est ordonnée. la mise en examen pour "homicide involontaire", décidée le 17 février dernier serait alors confirmée et pourrait aggraver les sanctions de l'humoriste. En attendant, Pierre Palmade a finalement été placé en détention provisoire ce lundi, après la décision en appel du Juge des Libertés et de la détention, puis écroué, et sera conduit en prison dès que son état de santé le permettra.

Pierre Palmade reste présumé innocent des soupçons de pédopornographie jusqu'à la clôture définitive de l'enquête.