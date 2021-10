Pierre Palmade malheureux, il aurait préféré être hétérosexuel : "Si j'avais eu le choix..."

On le sait, Pierre Palmade n'a jamais été très à l'aise avec son homosexualité. Après avoir divisé la communauté LGBTQ+ en diverses catégories - souvenez-vous, "les gays" VS "les homos" -, il a écrit une pièce de théâtre, Assume, Bordel !, dans laquelle il oppose deux hommes qui vivent la situation de manière opposée. Au théâtre Les Enfants du paradis, il incarne évidemment celui qui n'est pas à en adéquation avec son identité, qui dénigre la Pride et n'envisage pas le mariage entre hommes, face à Benjamin Gauthier, son compagnon militant aux opinions diamétralement opposées. Ca vous rappelle quelque chose ?

Et pour cause, Pierre Palmade s'est, sans surprise, inspiré de sa propre existence. "La pièce est née, effectivement, de longues périodes que j'ai mis à assumer cette homosexualité qui me pesait, et donc j'en ai fait un spectacle, explique-t-il le lundi 4 octobre 2021 dans Convictions, la toute nouvelle émission de Yahoo. Je ne veux pas repartir dans un message comme quoi c'est une souffrance, parce que maintenant je le vis bien. Et maintenant, la communauté gay est toujours très réactive quand je parle de la souffrance que ça a été."

Assumer, ça ne veut pas dire être heureux de vivre avec

Il a vécu un véritable parcours du combattant avant d'atteindre un tel état d'esprit. Pierre Palmade a réalisé qu'il était différent très tôt, avant de "craquer sexuellement" pour un autre homme vers l'âge de 18 ans. Pour éviter de vivre pleinement son homosexualité, l'acteur a même épousé Véronique Sanson - rencontrée dans une boîte gay -, qu'il a sincèrement aimée pendant six ans avant de réaliser son erreur. Est-il, finalement, heureux de la vie qu'il a décidé de mener face au public ? Pas vraiment. "Assumer, ça ne veut pas dire être heureux de vivre avec, précise-t-il. Si j'avais eu le choix, je pense que j'aurais été hétéro. Parce que c'est plus facile d'être hétéro dans cette société." La route qui le mènera vers l'acceptation est encore longue...