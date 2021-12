Pierre Rabhi : Mort de l'écrivain, le concert de louanges critiqué, plusieurs politiques attaqués

L'écrivain et philosophe Pierre Rabhi, figure de l'agroécologie en France, cofondateur du mouvement Colibris, est mort à l'âge de 83 ans, a dévoilé sa famille à l'AFP le samedi 4 décembre 2021. Son fils Vianney a dévoilé qu'il a succombé à une hémorragie cérébrale. Très vite, les hommages se sont multipliés mais avec deux sons de cloche...

Pierre Rabhi, auteur notamment de Vers la sobriété heureuse, était un pionnier du néo-ruralisme, de l'agroécologie - pratique agricole visant à régénérer le milieu naturel en excluant pesticides et engrais chimiques. Une méthode appliquée dès les années 1980 en Afrique sub-saharienne, où il effectuera de nombreux séjours. Référence dans le sérail écologiste et altermondialiste, il a connu une certaine exposition médiatique en 2002, lors d'une éphémère candidature à la présidentielle, pour déjà "introduire dans le débat l'urgence écologique et humaine".

Avec Cyril Dion (Demain), il a cofondé le mouvement citoyen des Colibris, qui appelle aux actions locales, comme les jardins partagés, les fermes pédagogiques ou encore les circuits d'approvisionnements courts. "Parfois présenté comme un technicien, il s'intéressait à l'intériorité des gens. Il a touché de nombreuses personnes", a ajouté son fils.

A l'annonce de sa mort, les hommages se sont donc multipliés mais nombreux sont ceux sur Twitter à avoir tenu à rappeler les propos choquants de Pierre Rabhi, notamment sur l'homosexualité. La candidate malheureuse à la primaire écologiste, Sandrine Rousseau, a ainsi écrit : "Précurseur incroyable de l'écologie, la sobriété heureuse et le colibri. Conservateur sur les questions sociétales, l'homosexualité et les femmes. Au revoir Pierre Rabhi et merci pour l'écologie." La maire de Paris et candidate PS à la présidentielle, Anne Hidalgo, a elle aussi partagé quelques mots. "Pionnier de l'agroécologie, Pierre Rabhi était un penseur et écrivain qui avait à coeur de protéger notre planète. J'adresse toutes mes pensées à sa famille et ses proches", a-t-elle écrit.

De la part de ces femmes de gauche, pourtant alliées de la cause LGBT, cela n'a pas été apprécié du tout... "Homophobe, misogyne, mais vu qu'il est écolo, ça passe ?" ; "Il a le droit d'être homophobe du moment que c'est par conviction écologiste en fait ?" ; "Ce 'gentil écolo' considérait tout de même 'comme dangereuse pour l'avenir de l'humanité, la validation de la famille homosexuelle'" ; "Homophobe, sexiste, promoteur d'une idéologie sectaire... mais il bouffait du quinoa" ou encore "Il était tout le contraire des valeurs de gauche : C'est pas vrai, renseignez-vous !", peut-on lire dans le flot de messages outrés...