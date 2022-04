Pierre Richard : "Déchiré" face aux abominations de la guerre en Ukraine, il s'exprime en vidéo

Pierre Richard a pris la parole. Non pas sur scène ou sur un plateau de tournage mais dans une vidéo publiée par le ministère de l'Intérieur ukrainien. L'acteur de 87 ans, l'air grave, prend position dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie et s'adresse à Vladimir Poutine et Denys Monastyrsky. Dévoilé par BFMTV, le discours est saisissant : "Monsieur le président, je connais bien la Russie, je connais bien son peuple que j'aime, je connais bien l'Ukraine, je connais aussi son peuple que j'aime. Alors je suis déchiré de voir que l'armée russe envahit l'Ukraine. Et envahir, le mot est faible. C'est un envahissement qui confine au massacre, je dirais même à la barbarie. Aucune raison ne justifie de tuer des femmes, des enfants, des civils. C'est absolument abominable."

L'acteur, populaire sur les terres de Vladimir Poutine, s'est ensuite adressé au ministre de l'Intérieur ukrainien Denys Monastyrsky : "Tous les soirs, je regarde les images avec énormément d'émotion, plus même. Je voulais vous dire, monsieur le ministre, que je pense beaucoup à vous, à votre peuple, à votre président. Je salue leur courage, leur résistance, leur capacité de résistance et leur détermination. Je les salue et je les admire. Je voulais vous dire ça et je garde espoir que tout cela s'arrête le plus vite possible. Pour que cessent enfin ces abominations."

Il n'est pas le premier à prendre le risque de se mettre à dos le président russe Vladimir Poutine, lui qui, pourtant, est l'un des comédiens français adulés dans le pays. Gérard Depardieu, proche du chef d'Etat, avait pris la parole un peu plus tôt, dénonçant "une guerre fratricide" à laquelle il était nécessaire de mettre fin. Gérard Depardieu avait même publié un communiqué dans lequel il révélait verser la totalité des recettes de ses spectacles aux victimes. Un geste qui a provoqué la colère de certaines têtes politiques russes, appelant à supprimer la nationalité russe à Gérard Depardieu et à lui retirer les biens immobiliers acquis sur le territoire.