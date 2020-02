Plácido Domingo accusé de harcèlement sexuel: le ténor, "désolé", demande pardon

Tout a commencé en août 2019, lorsque l'agence Associated Press a publié une enquête dans laquelle neuf femmes affirmaient avoir été harcelées sexuellement par la star de l'opéra Plácido Domingo. Onze autres femmes s'étaient ensuite ajoutées à la liste après la publication d'une seconde enquête, toujours réalisée par l'AP. Toutes évoquaient des gestes déplacés de la part du ténor espagnol de 79 ans.

Mardi 25 février 2020, Plácido Domingo s'est exprimé publiquement dans cette affaire en publiant un communiqué. "Je veux qu'elles sachent que je suis sincèrement désolé pour la souffrance que je leur ai causée. J'accepte toute la responsabilité de mes actes", a indiqué le chanteur lyrique, qui avait jusqu'ici toujours fermement nié les accusations.

Dans son communiqué, relayé en Espagne par l'agence Europa Press, Plácido Domingo assure "avoir pris le temps ces derniers mois de réfléchir aux accusations" et indique "comprendre maintenant que certaines femmes aient pu avoir peur de s'exprimer honnêtement en raison de la crainte d'un impact sur leur carrière".

Cette demande de pardon de Plácido Domingo intervient au lendemain de la décision d'un jury de Manhattan de déclarer le producteur de cinéma Harvey Weinstein coupable d'agression sexuelle et de viol, un verdict applaudi par le mouvement #MeToo.

Après ces accusations de harcèlement sexuel, Plácido Domingo avait quitté en octobre 2019 la direction de l'opéra de Los Angeles, qu'il occupait depuis 2003. Il avait aussi renoncé à se produire au Metropolitan Opera de New York, tandis que d'autres opéras américains avaient annulé ses représentations. Il a en revanche continué à se produire en Europe et avait été récompensé au Mexique pour l'ensemble de sa carrière.

En novembre dernier, lors d'une interview accordée au média espagnol El Condidencial, le ténor avait dit vivre un véritable "cauchemar" depuis la publication des enquêtes de l'Associated Press. "Je me suis senti jugé et condamné, mais je n'ai été accusé d'aucun délit. (...) Je continue de travailler, d'étudier, de répéter et de me produire. Cela me donne la sérénité dont j'ai besoin pour affronter ce cauchemar (...) Je n'ai jamais exercé de représailles, raccourci ou brisé la carrière de qui que soit. Je n'ai jamais promis un rôle en échange de faveurs", avait-il ajouté.

Rappelons que Placido Domingo est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès.