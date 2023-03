Plongez votre enfant dans un univers miniature avec ces jeux Polly Pocket équestres

Achetez ce coffret Polly Pocket licorne en fête pour 22,90 € sur Amazon

Polly et sa meilleure amie, Lila, viennent de découvrir le plus merveilleux des lieux. Elles sont en effet parvenues à découvrir le repère des licornes. Celui-ci prend la forme d'une pinata géante violette en forme de cet animal mystique. Il suffit de tirer la languette et hop, de multiples surprises apparaissent. À l'intérieur, tout est fait pour que les licornes s'amusent dans ce palais magique. Une licorne est d'ailleurs en train de jouer sur une structure gonflable tandis qu'une autre prend de la hauteur sur une balançoire. Elles pourront ensuite se reposer sur un nuage arc-en-ciel ou dans un lit ou prolonger la fête sur une bouée licorne. Preuve que l'on a affaire à une famille royale, un trône majestueux occupe la pièce. Des rangements pour conserver tous les objets précieux sont également disposés çà et là. Mais ce n'est pas tout, d'autres surprises attendent Polly et Lila. Celles-ci sont cachées dans des pochettes surprises. À elles et à votre enfant de les découvrir !

2. Le coffret Polly Pocket univers concours hippique

Le succès des Polly Pocket a été tel que ça ne pouvait clairement pas s'arrêter là. Surfant sur la tendance, la marque a ainsi développé pour la première fois un dessin animé disponible sur les chaînes de télévision française. Depuis 2018, les enfants peuvent ainsi suivre les aventures de Polly, qui peut devenir miniature grâce à un collier magique donné par sa grand-mère, et ses amis. Votre petit a sûrement déjà vu des épisodes et en est peut-être même un grand fan. Il va donc adorer pouvoir s'amuser avec ses héros favoris grâce à ce coffret Polly Pocket univers concours hippique. Il est en plus à un prix accessible sur Amazon. Faites le plus grand des plaisirs à votre enfant pour seulement 15,99 €.

Un concours hippique de haute volée