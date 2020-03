Plus belle la vie frappée par le coronavirus : une actrice en quarantaine

Le coronavirus continue à toucher de plus en plus de personnes dans le monde. En France, plus de 200 cas ont déjà été confirmés. Et certains sont en quarantaine par mesure de précaution, dont le présentateur de Télématin Laurent Bignolas, qui était en voyage à Venise, où des cas ont été déclarés. Et selon les informations de Télé Loisirs, il n'est plus la seule personnalité à être confinée après un voyage en Italie.

Nos confrères révèlent qu'une actrice de Plus belle la vie, dont l'identité n'a pas été dévoilée, est actuellement en quarantaine. Christophe Louis, conseiller de programmes à France Télévisions, et la production de la série phare de France 3 se préparent donc en prenant toutes les précautions nécessaires. "Il n'y a pas de foyer à Marseille, mais tout le protocole a été mis en place. On respecte scrupuleusement toutes les normes de sécurité et d'hygiène : température, lavage des mains...", a confié l'homme qui travaille pour le groupe.

Pour l'heure, il n'est pas envisagé que le tournage de la série s'arrête. Mais si des mesures restrictives devaient être prises par le gouvernement, la production et France Télévisions n'auraient pas d'autre choix que de se plier aux règles : "Pour l'instant, on continue de travailler mais si on devait passer à la vitesse supérieure, on serait obligé de s'adapter... Comme tout le monde devra s'adapter. Tous les tournages seraient alors logés à la même enseigne."

Par le plus grand des hasards, la production de Plus belle la vie a préparé une intrigue qui rejoint la réalité. Comme l'ont dévoilé nos confrères du Parisien le 3 mars, les scénaristes ont imaginé il y a un an qu'un mystérieux virus venu d'Asie qui prenait d'assaut le Mistral. "Un décor spectaculaire a été créé exprès au sein de l'hôpital. L'équipe décoration a pris contact avec des médecins pour être conseillée sur le dispositif de la quarantaine. Et nous avons demandé l'avis d'un épidémiologiste sur le protocole de soins à mettre en place", expliquait Christophe Louis.