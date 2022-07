Plus belle la vie : La production réagit après les propos cash de Laurent Kerusoré sur France Télévisions

Ce n'est plus un secret, Plus belle la vie s'arrêtera en novembre prochain. Un coup dur pour l'équipe de la célèbre série de France 3 qui est triste de devoir faire leurs adieux au Mistral bientôt. Dans les médias, Laurent Kerusoré qui incarne Thomas Marci depuis 2005 s'est déjà exprimé sur le sujet. Mais ses propos auprès d'Ici Paris (du 27 juillet) ont beaucoup fait réagir. La productrice a donc souhaité briser le silence.

C'est un Laurent Kerusoré très remonté contre France Télévisions que les lecteurs du magazine ont pu lire. "Mme Ernotte [la présidente du groupe France Télévision, NDLR] ne s'est même pas déplacée pour nous annoncer la mauvaise nouvelle, même pas un courrier. Elle a envoyé l'un de ses bras droits [Stéphane Sitbon-Gomez, NDLR]. On a été virés par un énarque qui, dans deux ans, travaillera dans une banque ou chez Orange [...] Tous les comédiens et techniciens sont, malgré tout, dans un esprit positif, sans aucune haine, mais je n'aimerais vraiment pas être à la place des dirigeants de France Télévisions. Ça s'est fait de la pire des manières qui soit. (...) On l'a appris en même temps que les téléspectateurs", avait notamment confié l'acteur de 48 ans.

Newen, la société de production de Plus belle la vie, ne pouvait pas rester dans le silence. Ainsi la coproductrice Claire de la Rochefoucauld a souhaité s'exprimer auprès de nos confrères de Puremédias. Elle a tout d'abord confié qu'elle n'avait pas manqué de contacter Laurent Kerusoré après avoir découvert ladite interview : "J'ai tout de suite appelé Laurent pour avoir sa version des faits parce que j'ai été assez surprise. Evidemment, je n'adhère pas du tout à ses propos. Les comédiens ont toujours été libres de s'exprimer comme ils l'entendaient". Très vite, elle a alors découvert qu'Ici Paris aurait déformé les propos de l'acteur qui est un coeur à prendre. "Il trouve que l'article d'Ici Paris a déformé ses propos et il n'aime vraiment pas l'image que cela renvoie de lui. Il a envie de terminer la série en beauté et l'article renvoie au contraire l'image de quelqu'un d'aigri et de haineux. Pour lui, ce n'est pas son état d'esprit et ça ne reflète pas du tout l'interview qu'il a eue. Laurent est très affecté. Il a l'impression de s'être fait complètement avoir", a-t-elle poursuivi.

Carole de la Rochefoucauld a assuré que les équipes de Plus belle la vie et France Télévisions continuaient à "travailler main dans la main" car, même si c'est un coup dur, ce n'est pas la première ni la dernière qui n'est pas renouvelée. "On a eu 18 ans de bonheur. Objectivement, la fin se passe extrêmement bien, aussi bien d'un point de vue artistique que social", a-t-elle ajouté. Elle ne souhaite donc pas que les propos de Laurent Kerusoré, déformés ou pas, "viennent semer la zizanie".

"Laurent est quelqu'un d'extrêmement sensible, qui a tout donné à la série depuis 18 ans. Il n'a pas tourné ailleurs que dans Plus belle la vie. Ca a été un choix de sa part. Et il a aussi fait plein d'autres interviews où il n'a jamais tenu de tels propos. Ils ont profité d'un moment émotionnellement compliqué pour Laurent", a-t-elle conclu.