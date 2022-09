Plus belle la vie : Scène incroyable pour le grand final, grande émotion au Mistral

Après 18 ans de succès, Plus belle la vie s'arrête. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe, mais pas question pour les scénaristes et les comédiens de quitter le show de manière simpliste. La production a en effet prévu un grand final digne de ce nom, diffusé le 18 novembre 2022 sur France 3 et dont le tournage s'est achevé hier, mardi 13 septembre. Sur les réseaux sociaux, les comédiens font des adieux très émouvants au Mistral... où ils ont tourné une dernière scène incroyable.

Comme le révèlent nos confrères de Télé Loisirs, qui ont pu assister au tournage, l'une des ultimes scènes de Plus belle la vie marquera les esprits. "Avoir des scènes avec 50 comédiens, on ne l'a jamais fait en dix-huit ans", indique ainsi Stéphane Hénon. Selon leurs informations, "Thomas, Mirta, Blanche, François, Babeth, Patrick, Laetitia, Baptiste, Kévin, Killian, Lola, mais aussi Lucas Marci et Guillaume Leserman" sont attendus pour ce moment inoubliable tant pour les fidèles téléspectateurs de la série que pour les comédiens qui ont donné des années de leur vie au programme. Il est ainsi question d'offrir une scène "carte postale", afin que tous gardent un doux souvenir de Plus belle la vie. "L'enjeu n'est pas d'avoir une partition incroyable à jouer, mais d'être tous ensemble pour faire plaisir au public", indique ainsi Anne Décis.