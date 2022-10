Plus belle la vie : Un acteur emblématique écarté de la soirée d'adieu, "les scandales sortiront"

La journée du 29 septembre 2022 a été riche en émotions pour les acteurs de Plus belle la vie (France 3). Ce jour-là se tournaient les dernières scènes de la série aux Studios de la Belle de Mai. Les larmes ont donc coulé du côté de Laurent Kerusoré (qui incarne Thomas Marci), Léa François (Barbara) ou encore Elodie Varlet (Estelle Cantorel). Après cela, les stars de la fiction ainsi que toutes les équipes ont organisé une belle et grande fête. Une soirée à laquelle un ancien n'a pas été convié. Et il l'a fait savoir !

Durant pas moins de dix ans, Jean-François Malet a incarné le brigadier Jean-François Leroux (de 2006 à 2016). Pourtant, l'acteur de 59 ans n'a pas été invité à la fête qui s'est tenue après la fin du tournage de Plus belle la vie comme il l'a confié à travers un message posté sur Facebook. "Bien sûr je n'aurais pas participé à la 'fête' mais ça aurait été élégant de m'inviter", s'est-il tout d'abord agacé. Un internaute a donc souhaité savoir pour quelle raison il n'aurait pas répondu positivement à une invitation. "On ne danse pas sur un cercueil. Je ne vais pas me plaindre mais c'est assez révélateur. À part avec les équipes techniques et quelques comédiens et comédiennes, je n'ai jamais vraiment été à ma place", a-t-il donc écrit.

Jean-François Malet a pu compter sur le soutien de son ami Hervé Babadi (qui a joué Boris Arlan en 2010, dans Plus belle la vie)."La roue tourne mon JF. L'ingratitude est incondamnable. Tôt ou tard, les scandales sortiront. Crois-moi !", a-t-il écrit. Des déclarations qui intriguent.