Diaporama : Plus belle la vie : Un acteur emblématique écarté de la soirée d'adieu, "les scandales sortiront"

1 / 12 Plus belle la vie : Un acteur emblématique écarté de la soirée d'adieu, "les scandales sortiront"

2 / 12 Logo de la série "Plus belle la vie". © Purepeople DR

3 / 12 Jean-François Malet dans "Plus belle la vie" © Purepeople France 3

4 / 12 Thierry Ragueneau partage des images de la fête de fin de tournage de "Plus belle la vie", le 29 septembre 2022 © Purepeople Instagram

5 / 12 MATHIEU MADENIAN, NADEGE BEAUSSON DIANGNE, MICHEL DRUCKER, JEAN FRANCOIS MALET, RENAUD ROUSSEL, JEAN PIAT, YVES RENIER, PASCALE ROBERTS, FABIENNE CARAT & STEPHANE HENON - ENREGISTREMENT DE L'EMISSION ' VIVEMENT DIMANCHE ' . © Guillaume Gaffiot /Bestimage © Purepeople BestImage, Guillaume Gaffiot

6 / 12 Jean-François Malet dans "Plus belle la vie" © Purepeople France 3

7 / 12 PASCALE ROBERTS, NADEGE BEAUSSON DIAGNE, STEPHANE HENON, FABIENNE CARAT ET JEAN-FRANCOIS MALET - RDV SUR UNE PENICHE AVEC YVES RENIER ET LES ACTEURS DE LA SERIE "PLUS BELLE LA VIE". YVES RENIER JOUE DANS UN EPISODE DIFFUSE EN PRIME EXCEPTIONNEL LE 20 SEPTEMBRE 2011 SUR FRANCE 3 © Purepeople BestImage

8 / 12 JEAN-FRANCOIS MALET, FABIENNE CARAT, STEPHANE HENON, PASCALE ROBERTS, YVES RENIER, LEA FRANCOIS, YVES RENIER,MARWAN BERRENI, NADEGE BEAUSSON DIAGNE - RDV SUR UNE PENICHE AVEC YVES RENIER ET LES ACTEURS DE LA SERIE "PLUS BELLE LA VIE". YVES RENIER JOUE DANS UN EPISODE DIFFUSE EN PRIME EXCEPTIONNEL LE 20 SEPTEMBRE 2011 SUR FRANCE 3 © Purepeople BestImage

9 / 12 Jean-François Malet dans "Plus belle la vie" © Purepeople France 3

10 / 12 Info - La série "Plus belle la vie" s'arrête après 18 ans de diffusion - JEAN-FRANCOIS MALET, FABIENNE CARAT, STEPHANE HENON, PASCALE ROBERTS, YVES RENIER, LEA FRANCOIS, YVES RENIER,MARWAN BERRENI, NADEGE BEAUSSON DIAGNE - RDV SUR UNE PENICHE AVEC YVES RENIER ET LES ACTEURS DE LA SERIE "PLUS BELLE LA VIE". YVES RENIER JOUE DANS UN EPISODE DIFFUSE EN PRIME EXCEPTIONNEL LE 20 SEPTEMBRE 2011 SUR FRANCE 3 © Purepeople BestImage

11 / 12 Laurent Kerusore, Elodie Varlet, Lea François et David Ban pour la série Plus belle la vie, sur le photocall du 60eme Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum à Monaco le 19 juin 2021.



© Purepeople BestImage