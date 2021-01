Plus belle la vie : Un acteur handicapé guéri par miracle... grâce à une intervention divine ?

C'est un véritable miracle ! L'un des acteurs de Plus belle la vie était handicapé... et a finalement pu guérir grâce à une intervention divine, ou presque. Il s'agit de Laurent Hennequin, alias Andrés, le mystérieux professeur d'équitation qui avait apporté son aide à Luna avant de tomber amoureux d'elle. Le personnage mène une double vie puisqu'il est également Pavel, le légendaire mafieux qui sévit au Mistral. Mais au quotidien, Laurent Hennequin est un tout autre homme. Pavel, en fauteuil roulant, a été victime d'une erreur médicale. De son côté, l'acteur de 55 ans a été sauvé par la médecine.

Vendredi 22 janvier 2021, lors d'un live sur Instagram, Laurent Hennequin a raconté une anecdote surprenante. Il y a bien des années, après une mésaventure, il s'est retrouvé handicapé... "J'ai eu un gros accident de moto en 2006 dans lequel j'ai failli perdre ma jambe. J'ai fait trois ans d'hôpital. J'ai passé trois ans allongé et dans un fauteuil roulant", confie l'ancien compagnon d'Ingrid Chauvin, de 2001 à 2004.

Laurent Hennequin guéri grâce à un miracle ?

Alors qu'il se pensait handicapé à vie, Laurent Hennequin a eu une lueur d'espoir lors de vacances à Marseille, les premières semaines après l'accident. "Ma copine de l'époque, brésilienne et très croyante, m'a fait visiter Notre-Dame de La Garde, se souvient-il. J'y suis allé et je suis descendu, descendu. Je suis arrivé tout au fond d'un truc. Je ne sais même pas s'il se visite. J'ai poussé des portes, je suis arrivé dans des endroits mal éclairés et dans un endroit qui paraissait très sacré. J'ai eu une impression très, très forte."

Et cette sensation particulière ne serait pas sans lien avec sa guérison... "Quand je suis revenu pour me faire opérer, le médecin m'a dit qu'il s'était passé un espèce de miracle. Mon taux d'anticorps était remonté comme jamais, poursuit la comédien également musicien. Pour la première fois, j'ai cicatrisé et j'ai été guéri. Je me suis dit que j'avais eu un miracle à Notre-Dame de la Garde."

Une belle histoire, réelle cette fois, digne de l'intrigue de Plus belle la vie...