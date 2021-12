Plus belle la vie : Un personnage ne fait pas l'unanimité, la production prend des mesures

Quelques jours seulement après l'annonce du départ d'Avy Marciano de Plus belle la vie, qui a joué Sacha Malkavian pendant 10 ans, les fans de la série de France 3 ont eu la confirmation qu'un autre personnage ne reviendra pas au Mistral. Mais cette-fois, il semblerait qu'il s'agisse d'une bonne nouvelle.

En effet, les téléspectateurs auront remarqué que, depuis un petit moment, Sophie Corcel n'était plus dans les intrigues de la fiction. Et pour cause, interprétée par Marine Danaux depuis seulement 2020, elle a été évincée ! C'est la comédienne elle-même qui a fait cette révélation en story Instagram dimanche 12 décembre 2021, annonçant au passage qu'elle ne reviendrait pas. "J'ai défendu ce personnage avec coeur, et ceci n'est pas un abandon de poste, mais une décision, que je n'ai pu contrôler. Bonne suite à tous et merci d'avoir supporter Sophie (!) pendant toute une année", a-t-elle écrit.

Marine Danaux n'a pas eu la tâche facile en recevant le rôle de Sophie Corcel. Ce personnage n'a pas du tout fait l'unanimité auprès des fans, à tel point que cela a sans doute valu à la production de se séparer de l'actrice. "Je suis désolée que les fans et le public n'aient pas aimé le personnage de Sophie Corcel. Il a été écrit comme ça. Moi j'ai aimé l'interpréter et j'ai aimé vos réactions aussi, malgré tout...car cela rend vivant notre métier et nos personnages !", a-t-elle conclu.

La jolie brune de 38 ans va désormais pouvoir se consacrer à d'autres projets, que ce soit pour la télévision ou au théâtre. Et lorsqu'elle se trouve en dehors des plateaux de tournage, Marine Danaux peut être sûre de continuer à s'épanouir auprès de son chéri Grégory Montel qui partage sa passion pour la comédie. Avec l'une des vedettes de Dix pour cent, elle forme un couple discret depuis 2008. Ensemble, ils ont eu deux garçons, aujourd'hui âgés de 5 et 8 ans.