Grégory Montel (Dix pour cent) père de deux enfants : "Je ne suis pas du tout un papa idéal"

C'es un comédien qui entretient son jardin secret. Grégory Montel, alias Gabriel Sarda dans la série à succès Dix pour cent, est heureux en ménage avec sa femme, qui n'est pas non plus inconnue du grand public. En effet, l'acteur de 45 ans est en couple depuis 2008 à Marine Danaux, qui prête ses traits à Sophie Corcel dans le feuilleton Plus belle la vie, diffusé sur France 3 depuis des décennies. Lorsqu'il ne donne pas la réplique à ses collègues face aux caméras, Grégory Montel est un père aimant pour ses deux fils, Marius et Gary, âgés de 8 et 5 ans.

Lors d'un entretien à nos confrères de Télé-Loisirs en 2019, il s'est épanché sur son quotidien de père, qu'il dit être très différent de Nicolas, le personnage qu'il incarnait à l'époque dans Le Grand Bazar. "Je ne suis pas du tout un papa idéal. Je n'ai pas du tout sa patience, sa bonhommie. Il est très responsable, ce n'est pas mon cas non plus", a confié le quadragénaire. Avant de poursuivre, avec la même sincérité : "Pour moi, avoir mes enfants une journée entière, c'est parfois dur. C'est un vrai travail".

Partageant la même passion que sa compagne, Grégory Montel avoue qu'il est parfois difficile de lier vie personnelle et vie professionnelle au sein de leur couple. "Nos mères étaient de véritables héroïnes du quotidien : certaines travaillaient et géraient les enfants alors que les hommes ne faisaient rien (...) Mon père, que j'aime profondément, n'a jamais changé une couche. Dans ma vie privée, j'essaie. Je pense que ma compagne assume un peu plus que moi, mais je crois que j'en fais pas mal", déclarait-il dans les colonnes du Parisien.

Marine Danaux et Grégory Montel se connaissent depuis plus de 10 ans et se sont rencontrés au théâtre. Sur le plateau de Je t'aime etc. cet été, le comédien a raconté une drôle d'histoire concernant son couple. "Notre première nuit, on l'a passée sur le plateau du Théâtre du Soleil, sur la scène, c'est pour vous dire. C'est beau, mais c'est beaucoup moins romantique, parce qu'en fait, on a pris les draps qui servaient pour se coucher et en fait, c'était plein d'acariens et j'ai éternué toute la nuit. Je sais pas vous, mais moi, je suis allergique à la poussière". Une sacrée anecdote !