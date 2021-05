Plus belle la vie : Une erreur pointée du doigt par un fan, la preuve en photo

Les oublis, cela arrive. Et la production de Plus belle la vie ne dira pas le contraire. Le 2 mai 2021, un compte fan a relevé une petite erreur qu'il a vue dans la série à succès de France 3.

Les téléspectateurs de France 3 qui sont attentifs aux moindres détails n'ont probablement pas loupé cette bourde remarquée par le compte Twitter @PBLV15ANS. Elle concerne Elsa, interprétée par Caroline Bourg. En juillet 2019, la compagne de Karim a été enlevée et torturée. Et ses ravisseurs avaient envoyé un orteil à son cher et tendre pour lui mettre la pression. Pourtant, comme on peut le découvrir avec la publication du fan de la série, elle avait bel et bien tous ses doigts de pied sur un plan dans lequel elle apparaissait pieds nus, sur un lit.