Plus belle la vie : Une influenceuse au casting, un ex de Josiane Balasko aussi recruté ?

Plus belle la vie tirera sa révérence en fin d'année sur France 3. Mais la production compte bien finir en beauté et continue à surprendre le plus possible le public avec les intrigues mais aussi, avec les personnages. Une nouvelle personnalité va d'ailleurs faire son arrivée au Mistral.

Il s'agit de Meryl Bie (21 ans), une influenceuse transgenre qui cartonne sur TikTok. Elle y est suivie par plus de 3 millions d'abonnés. Et sur Instagram, ce sont pas moins de 265 000 d'internautes qui la suivent. Sur ses réseaux sociaux, elle évoque sa transition, sans tabou. Un parcours auquel de nombreuses personnes s'identifient. Elles seront donc ravie d'apprendre qu'elle va faire ses premiers pas d'actrice dans Plus belle la vie.

Le tournage débute ce mardi 19 juillet pour Meryl Bie, pour une diffusion la seconde moitié du mois de septembre. Elle donnera notamment la réplique à Théo Bertrand (qui joue Kévin Belesta). Elle sera au coeur d'une intrigue se déroulant au commissariat du Mistral. De quoi ravir le public avant la fin de la série, prévue pour le 18 novembre prochain.

La production prouve une fois de plus qu'elle met les petits plats dans les grands afin de finir en beauté. D'anciens personnages ont fait leur retour à l'occasion du prime baptisé Retrouvailles. On a pu retrouver Rudy (joué par Ambroise Michel) , Ninon (Aurélie Vaneck), Johanna (Dounia Coesens), Sybille (Coline d'Inca) ou encore Amandine (Ana Ka). Et prochainement, c'est Valérie Baurens qui fera de nouveau le show dans la peau d'Agathe Robin, après douze ans d'absence.

Selon les informations de Clément Garin, la production aurait aussi fait appel à un membre de la troupe du Splendid ! Le 18 juillet, le journaliste a tweeté que Bruno Moynot, vu dans Le Père Noël est une ordure et dans Les Bronzés font du ski, allait rejoindre la série cette semaine. Mais pour l'heure, aucune information concernant le rôle de l'ancien compagnon de Josiane Balasko n'a été dévoilée.