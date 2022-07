Plus belle la vie : Une actrice de retour après 12 ans d'absence, elle partage sa joie

La série Plus belle la vie (France 3) est toujours pleine de surprises. Le 6 juillet 2022, une actrice a annoncé que son personnage allait faire son grand retour au Mistral, après douze ans d'absence.

Plus belle la vie tirera prochainement sa révérence. En novembre prochain, les téléspectateurs devront dire adieu à la fiction culte de la troisième chaîne qui a rythmé leur début de soirée depuis 2004. Et la production compte bien finir en beauté pour faire honneur à toute l'équipe et au public. Ainsi, France Télévisions avait promis que de nombreux personnages feraient leur retour avant la fin. Et il n'avait pas menti. A l'occasion du prime des retrouvailles diffusé le 5 juillet , on a pu retrouver Rudy (joué par Ambroise Michel) , Ninon (Aurélie Vaneck), Johanna (Dounia Coesens), Sybille (Coline d'Inca) ou encore Amandine (Ana Ka). Et prochainement, c'est Agathe Robin qui fera de nouveau le show.

C'est son interprète Valérie Baurens qui a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram. "Joie et bonheur d'un retour 12 ans plus tard sur PBLV #plusbellelavie #valeriebaurens", peut-on lire en légende d'une photo de l'actrice qui fixe l'objectif avec un petit sourire.