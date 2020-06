Plus belle la vie : Une star du feuilleton déjà vue dans une série ultraconnue

Plus belle la vie cartonne sur France 3. Un succès que la célèbre série doit à ses intrigues toutes plus prenantes les unes que les autres, mais aussi à ses acteurs. Parmi les comédiens phares du feuilleton, les téléspectateurs retrouvent Cécilia Hornus qui incarne Blanche Marci, Fabienne Carat qui interprète Samia Nasri ou encore Laurent Kérusoré qui n'est autre que Thomas Marci à l'écran. Ce dernier a d'ailleurs été aperçu dans une série ultraconnue bien avant de connaître la gloire dans Plus belle la vie.

Comme le soulignent nos confrères de Télé Star, Laurent Kérusoré a joué dans H, série comique créée par Kader Aoun, Xavier Matthew et Éric Judor diffusée sur Canal+ de 1998 à 2002. Le comédien de 45 ans a joué dans la première saison le rôle d'un serveur à la cantine de l'hôpital où Jamel Debbouze, Éric Judor, Ramzy Bedia, Catherine Benguigui, Sophie Mounicot ou encore Jean-Luc Bideau se donnaient la réplique. Et Laurent Kérusoré n'est pas le seul à avoir été repéré dans H avant de rejoindre le casting de Plus belle la vie, série qui a vu le jour deux ans après la diffusion du dernier épisode de H. Richard Guedj, qui a interprété Miquelon dans la saison 4, est par la suite devenu Charles-Henri Picmal sur France 3.

Une information bonne à rappeler d'autant plus que Netflix a annoncé une heureuse nouvelle pour les fans de H. Le 19 juin 2020, sur le compte Twitter de la filiale France, l'entreprise a annoncé que la série humoristique serait prochainement disponible sur la plateforme de VOD. L'occasion pour certains de découvrir ce feuilleton qui a connu un franc succès par le passé, pour d'autres de revoir la série et enfin pour les fidèles de Plus belle la vie de découvrir Laurent Kérusoré et Richard Guedj dans un tout autre contexte qu'au Mistral !