Pomme en conflit avec sa famille : ces reproches que ses frère et soeurs lui ont fait

A 26 ans, Pomme revient sur le devant de la scène avec un troisième album Consolation. Forte de ses deux Victoires de la musique, mais toujours aussi en proie aux doutes et aux questionnements existentiels, la jeune artiste s'est épanchée sur son travail, intimement liée à son intimité puisqu'elle s'en nourrit pour créer. C'est ainsi que ses relations avec sa famille se répercutent sur l'autrice-compositrice-interprète qu'elle est.

Après le beau disque Les Failles, Pomme, Claire Pommet de son vrai nom, sort un album inspiré par de nombreuses femmes qui ont compté dans sa vie, réelles ou fictives, côtoyées ou non. Parmi celles-ci, il y a sa mère, dont elle parle dans le titre Dans mes rêves. avec cette phrase lourde de sens notamment : "J'ai voulu te ressembler puis je t'ai détestée" : "Je l'admirais, mais elle était très chrétienne et cette religion était réticente vis-à-vis des lesbiennes ou des gays, et je me disais 'si ma mère me rejette, ce n'est pas possible de l'aimer'. Elle est intelligente, elle comprendra cette partie de chanson", confie-t-elle auprès de l'AFP.

Dans cette chanson, comme dans une autre, Jardin, on ressent que son enfance n'a pas toujours été évidente, ce qu'elle confirme à l'AFP : "J'étais hyper mélancolique, triste, une enfant assez difficile à comprendre, je n'avais pas l'impression d'être dans la bonne famille par exemple. (...) Quand j'ai découvert que j'aimais les filles, j'ai compris que c'est pour ça que je me sentais comme une anomalie avant, que je ne me sentais pas comme mes copines."

Dans les colonnes de Télérama, sa relation avec les siens est aussi dévoilée. "Ses frères et soeurs lui reprochent parfois de 'porter un regard trop dur' sur le monde, sur leur enfance, sur leurs parents, notamment lorsqu'elle évoque dans les médias le chemin parcouru pour vivre pleinement son homosexualité", écrit le magazine qui signe un passionnant portrait de la chanteuse. Celle-ci explique que tout est une question de point de vue, car chaque membre d'une fratrie à un ressenti différent de son enfance, une question qui la fascine. Le magazine précise par ailleurs que les relations qui ont pu être difficiles sont pacifiées désormais.

D'ailleurs, elle remercie sa maman d'avoir initié ses enfants aux dessins animés du maître japonais Hayao Miyazaki et de lui avoir fait découvrir Chihiro, évoquée dans le morceau La Rivière. La chanteuse Barbara ou encore l'écrivaine Nelly Arcan sont aussi dans son disque, respectivement dans B et Nelly. Un album plein de références, personnelles ou artistiques, illustré par le fantasque Claude Ponti, auteur culte de la littérature jeunesse. Apaisée avec sa famille, Pomme vit désormais au Canada, à Montréal précisément avec sa femme, la chanteuse québécoise Safia Nolin, qu'elle connait depuis 2016.