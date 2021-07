Prince Charles : Une chanteuse américaine était son grand crush

À 72 ans, le prince Charles connaît ses classiques lorsqu'il s'agit de musique. Et durant son interview réalisée par la Hospital Broadcasting Association (HBA), l'héritier du trône royal n'a pas manqué de le prouver en partageant les différentes chansons qui ont bercé sa jeunesse. Et le moins que l'on puisse dire est que l'ex-époux de Lady Di (récemment mise à l'honneur par ses enfants) était un fervent admirateur de Barbra Streisand.

Pendant son entrevue, le père d'Harry et William a d'abord partagé ses titres favoris. Don't Rain On My Parade, chanté par l'artiste américaine, est d'ailleurs une de ses chansons préférées. Mais suite à cette révélation, ce dernier s'est ensuite épanché sur sa première rencontre avec l'artiste lorsqu'il était âgé de 26 ans. "J'ai toujours été un grand admirateur de l'actrice et chanteuse américaine incroyablement polyvalente Barbra Streisand, a-t-il expliqué. En 1974, alors que je servais dans la Royal Navy... en tant que jeune lieutenant de la frégate HMS Jupiter, nous avons appelé la base de la marine américaine à San Diego, en Californie... quand j'ai appris qu'elle tournait actuellement le film Funny Lady, dans les studios Warner Brothers... J'ai eu la chance de visiter le plateau et de la rencontrer là-bas." Une rencontre mémorable qui n'a pas manqué de laisser court à quelques rumeurs...

Une idylle secrète ?

Depuis leur première rencontre, l'époux de Camilla et l'artiste américaine se sont revus à plusieurs reprises. Barbra Streisand a chanté pour son association à Wembley en 1994. Ils étaient également présents durant un dîner de gala à Los Angeles la même année. Sans compter le fait que la chanteuse lui aurait également rendu visite à Highgrove en 1995, trois ans après sa séparation avec Diana...

Toutefois, bien que ces rumeurs n'aient jamais été officialisées, elles ont cependant persisté. D'après les propos Christopher Anderson, dans son livre Game of Crowns : Elizabeth, Camilla, Kate and the Throne (paru en 2016), un rendez-vous secret a même été organisé entre les deux personnalités. En effet, dans son récit, l'auteur a fait référence "d'un rendez-vous secret au Bel Air Hotel dont personne n'a jamais rien su" entre les deux personnalités. Et toujours d'après l'écrivain, une femme de ménage les a surpris et a ensuite expliqué qu'ils étaient "très affectueux".

Amusée par les rumeurs, la chanteuse de 79 ans a, par la suite, plaisanté sur leur amitié lors d'un concert en 2019 à Hyde Park. "Si j'avais bien joué mes cartes, j'aurais pu être la première princesse juive", avait annoncé l'épouse de James Brolin, non sans humour.