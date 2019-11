Prince Harry : "Dragué", le mari de Meghan refroidit les ardeurs des Japonaises

Fidèle à son humour déjà légendaire - qui n'a d'égal que ses coups de colère quand il s'agit de prendre la défense de la duchesse Meghan face aux médias -, le prince Harry a fait d'autres victimes lors de cette rencontre avec de jeunes athlètes qui prétendent à une place dans l'équipe japonaise pour les prochains Jeux paralympiques. Celui qui lui a avoué soutenir l'Afrique du Sud plutôt que l'Angleterre pour la finale du mondial de rugby, il l'a tout bonnement menacé : "Je vais en toucher un mot après. Il se pourrait bien que tu ne sois pas sélectionné", lui a-t-il lancé avec humour.

Quelques heures plus tard, tandis que Meghan et Archie, vêtu d'un body aux couleurs du XV de la Rose, suivaient le match à la télé chez eux au Frogmore Cottage, le prince Harry, parrain depuis 2017 de la Fédération anglaise de rugby, prenait place au stade, douze ans après avoir vu le même affrontement lors de la finale 2007 à Paris. Hélas pour lui, les Anglais se sont inclinés nettement, 32 à 12. Fair-play, le duc de Sussex, qui a aussi beaucoup d'affection pour l'Afrique du Sud où il était plus tôt cet automne en voyage officiel, a donné une chaleureuse accolade au président des vainqueurs, avant d'aller féliciter les Springboks dans les vestiaires, comme vous pouvez l'observer dans notre diaporama.

"Ce soir, a-t-il écrit en légende d'un post Instagram documentant ces moments, ce n'était pas le soir de l'Angleterre, mais toute la nation est incroyablement fière de ce que vous avez accompli ces derniers mois. Gardez la tête haute, vous avez fait du super boulot et nous ne pouvions pas vous en demander plus. A toute l'Afrique du Sud, le rugby nous unit de bien des manières, plus que nous pouvons l'imaginer, et ce soir il ne fait aucun doute qu'il va vous unir, tous ensemble. Après ma visite le mois dernier, je ne vois pas une nation qui le mérite plus. Bien joué, savourez ce moment !"