Prince Harry et Meghan : Champagne, bougies et déguisements... Leurs fiançailles romantiques et insolites

S'il y a bien une chose que le prince Harry a montré, ces trois dernières années, c'est qu'il est amoureux de sa femme : pour Meghan Markle en effet, le fils du roi Charles a laissé derrière lui son frère, sa famille et toute une institution pour déménager en Californie et la suivre dans ses aventures. Une belle histoire d'amour qui dure depuis 2016 et une rencontre sur les réseaux sociaux, et qui a donné deux enfants adorables, Archie (3 ans et demi) et Lilibet (18 mois).

Mais avant cela, tous les deux ont vécu un grand moment, qu'ils ont raconté dans la série documentaire que Netflix leur a consacré : leurs fiançailles, qui se sont déroulées à Londres. Pour une raison bien précise : à l'époque, le prince Harry fait encore partie des membres seniors de la famille royale et ne peut donc pas épouser qui il veut.

"Je voulais le faire plus tôt, mais comme il me fallait la permission de ma grand-mère, je ne pouvais pas le faire en dehors de la Grande Bretagne", raconte-t-il à propos de sa demande. Avant de se souvenir : "J'ai dû servir du champagne pendant qu'elle préparait à manger et cela lui a mis la puce à l'oreille. Elle m'a dit : 'Tu as ouvert du champagne ? Mais quelle est l'occasion ?'. Moi j'ai dû répondre : 'Je ne sais pas, la bouteille était là...'", avant que Meghan, assise à côté de lui, n'éclate de rire.

Genou à terre ?

Le duc de Sussex s'est ensuite souvenu de son stress : "Je n'étais pas sûr qu'elle dise oui, mais son chien avait déjà déménagé avec moi, je le tenais en otage et il était plâtré donc il ne pouvait pas fuir. Et puis dans le jardin, juste devant les appartements du personnel, j'avais installé 15 bougies électriques." Le couple se prépare un pique-nique dans l'herbe, et le prince finit par sortir sa bague.

"Bien sûr que j'avais mis le genou au sol", assure-t-il, photo (floue) à l'appui. L'américaine confirme alors : "Il se met le genou au sol et je dis juste : 'Oui !' J'étais tellement heureuse. Je me suis dit 'Ca y est, on y est'". Le reportage met alors en scène un appel en FaceTime de la jeune femme à Jess, l'une de ses meilleures amies. L'émotion dans la voix, elle ne cesse de répéter : "Oh mon dieu, Jess, ça y est, il m'a dit de ne pas regarder" et l'on sent, à son ton, toute l'importance du moment.

Les amoureux ont ensuite fêté ce grand moment de leur vie avec leurs proches, dans une soirée un peu spéciale où ils avaient demandé à tous les invités de venir vêtus de costumes d'animaux. Pour eux, comme le raconte une amie, le prince et sa fiancée avaient choisi les pingouins, qui "trouvent un partenaire pour la vie". Bref, un couple adorable !