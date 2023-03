Prince Harry lâché par Meghan pour un retour surprise à Londres : affaire tendue pour le fils de Charles III

Le prince Harry a fait une apparition surprise lundi matin à la Haute-Cour de Londres, où se tient une audience contre l'éditeur du Daily Mail, Associated Newspaper (ANL), accusé par plusieurs célébrités d'avoir recueilli des informations de manière illégale. Dans la procédure judiciaire engagée à Londres, les six plaignants accusent ANL d'avoir employé des détectives pour les mettre sur écoute, dans leur voiture ou à leur domicile.

Ils affirment aussi que des paiements ont été effectués à des policiers "ayant des liens corrompus avec des détectives privés" pour obtenir des informations, que des données médicales ont été "obtenues par la tromperie" et que des comptes bancaires et des informations financières ont été accessibles "par des moyens illicites et des manipulations", rapporte l'AFP. Lors de l'annonce de cette procédure début octobre dernier, le groupe avait réfuté "totalement et sans ambiguïté ces diffamations grotesques qui ne semblent être rien d'autre qu'une tentative planifiée et orchestrée pour entraîner les titres du Mail dans le scandale des écoutes téléphoniques concernant des articles vieux de 30 ans". La presse britannique avait été secouée il y a une dizaine d'années par plusieurs scandales d'écoutes illégales pratiquées dès le début des années 2000.

Harry sans Meghan

Grande absente au côté d'Harry : Meghan Markle. Le prince de 38 ans a affronté cette épreuve tout seul. Le séjour ne devrait d'ailleurs pas durer plus de quelques jours. Quoiqu'il en soit, il ne s'éternisera sûrement pas jusqu'à la date du couronnement fixée dans plus d'un mois, le 6 mai. Reste toujours à savoir si Meghan et Harry participeront à la fête.

Comme dévoilé par le porte-parole des Sussex aux médias britanniques, les parents d'Archie et Lilibet (3 ans et 1 an) ont reçu leur carton d'invitation mais n'ont toujours pas fait savoir s'ils seraient présents au couronnement. Pour confirmer ou non leur venue, ils attendraient que les exigences qu'ils ont listées soient validées par le roi Charles III, parmi lesquelles leur présence au balcon du palais de Buckingham et une place de choix dans la procession pour leurs deux enfants (comme pour George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, bientôt 5 ans). Peut-être profitera-t-il de cette présence pour donner sa réponse en personne à son père...