Prince Harry : Sa romance avec une actrice plus âgée, Elizabeth Hurley sort enfin du silence !

Elizabeth Hurley aurait-elle été la femme qui aurait initié le prince Harry aux plaisirs de la chair ? Dans son ouvrage autobiographique Spare, le mari de Meghan Markle indique être sorti avec une "belle femme plus âgée à la campagne" et que ce serait une actrice. Selon plusieurs tabloïds britanniques, cette mystérieuse femme pourrait bien être l'actrice Elizabeth Hurley.

Peut-être pas prête à officialiser cette aventure avec le prince, l'actrice de 57 ans a pourtant nié toute aventure avec le jeune homme avec lequel elle a presque 20 ans d'écart. "Ce n'est pas moi. Pas coupable !" a-t-elle ainsi répondu au Times alors que la rumeur de leur romance passée commençait à enfler Outre-Atlantique. Interrogée également par la presse britannique, Elizabeth Hurley a gardé la même ligne de conduite : "Non. Pas moi. Absolument pas."

Dans ses mémoires - publiées à partir du 10 janvier 2023 - le papa d'Archie et de Lilibeth a également raconté diverses expériences, échecs ou deuils qui ont contribué à façonner son caractère au fil des années. Initialement prévue en octobre 2022, la sortie de ce livre a été repoussée en raison du décès de la reine Elizabeth II le 8 septembre dernier. Par ailleurs, cet ouvrage a été écrit par l'auteur américain JR Moehringer, lauréat du prix Pulitzer, et a pour but de révéler la vérité sur l'éducation royale du père de deux enfants. Très engagé dans diverses associations, le prince Harry a annoncé que les recettes de son livre seront reversées à des oeuvres caritatives.

Le prince de Galles serait consterné

Selon le magazine Hello, le roi Charles III et le prince de Galles n'ont vu aucune partie du manuscrit. Dépité par le comportement de son frère, le prince William serait par ailleurs scandalisé par la sortie prochaine de ce livre. "Le prince de Galles serait consterné par le comportement général de son frère mais également de la prochaine parution de son livre. [...] Il semblerait que William veuille renouer le contact avec son frère et, en même temps, il a peur que tout ce qu'il pourrait dire à Harry se retrouve dans un documentaire Netflix, dans une interview à Oprah Winfrey, voire dans les mémoires qu'Harry va publier à l'automne prochain..." Une relation décidément très tendue !