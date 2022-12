"Pire que ce que j'ai fait" : Meghan Markle vivement critiquée par son père Thomas pour son documentaire

Si Doria Ragland, la mère de Meghan Markle, apparaît bien dans le documentaire consacrée à la duchesse de Sussex et à son mari, le prince Harry, n'espérez même pas y voir Thomas Markle, son père. Pour une raison très simple : si la jeune femme et son mère ont une relation fusionnelle, il n'en est pas vraiment de même pour son père, à qui elle ne parle plus depuis plusieurs années.

Cependant, l'ancienne actrice américaine a tenu à aborder le sujet devant les caméras de Netflix. Expliquant qu'elle s'était sentie "trahie" par lui juste avant son mariage, notamment par l'histoire de la fausse paparazzade soi-disant montée par son père et des tabloïds pour la piéger, elle l'a accusé de ne pas lui avoir répondu au téléphone lorsqu'il a été annoncé qu'il avait fait un infarctus. Et a réitéré le fait que ses actes aient été impardonnables. D'ailleurs, les mots du prince Harry ont bien montré qu'elle n'avait pas l'intention de passer l'éponge. "Elle avait un père avant cela, et maintenant, elle n'en a plus", assène-t-il dans le reportage.

Pire que ce que j'ai fait

Des mots qui ont fait bondir Thomas Markle. Dans une interview accordée au journal britannique Daily Mail ce week-end, le père de la duchesse a présenté une nouvelle fois ses excuses dans le reportage, avant de se montrer bien plus ironique : "Harry et Meghan font tout ce qu'ils m'avaient dit de ne pas faire, a-t-il en effet estimé. Ils m'ont dit de ne jamais parler. Je pense que ce qu'ils font maintenant est bien pire que ce que j'ai fait."

Une position forte, qui ne va pas vraiment dans le sens de la réconciliation ! Pourtant, Thomas Markle l'affirme, il voudrait rencontrer Archie et Lilibet (3 ans et demi et 1 an), les enfants de sa fille et du prince Harry. Mais cela ne devrait pas se produire tout de suite !

En tout cas, c'est encore un témoignage qui ne devrait pas faire plaisir au prince Harry et à Meghan Markle ! Dézingués de toutes parts après leur documentaire, ils ont perdu de nombreux points de popularité aux Etats-Unis et au Royaume-Uni où certains les accusent de vouloir détruire la famille royale, ou tout simplement ne comprennent pas pourquoi ils se livrent autant alors qu'ils prétendent vouloir le respect de leur vie privée.