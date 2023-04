Promo imbattable sur cette cette poupée LOL Surprise Hairgoals

Achetez cette poupée LOL Surprise Hairgoals Serie 2 sur Amazon pour 16,67 €

Aujourd'hui, c'est piscine pour les LOL Surprise. Pour l'occasion, cette poupée a revêtu sa plus belle tenue. Son tee-shirt blanc aux manches oranges se flanque d'un motif de soleil et adopte le rétro des années 2000. Il s'associe à un pantalon évasé à rayures bleues, orange, et rouges ultra coloré et des chaussures assorties. Sa sublime chevelure blonde, faite de vrais cheveux, s'accompagne d'une gavroche bleue. Pour lutter contre le soleil, des lunettes dorées aux verres teintés bleus, amène encore ce côté vintage très en vogue. Ce sont ainsi au total 15 surprises, parmi lesquelles de nombreux accessoires qui attendent votre enfant dans ce pack. Et ce n'est pas tout. Lorsque l'on plonge la poupée dans l'eau, sa tenue change de couleur Attention en revanche à ne pas lui mouiller les cheveux. Alors, quelle couleur votre bout de chou va-t-il découvrir ?