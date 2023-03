PSG - Bayern Munich : l'histoire folle de Polo Breitner, l'ancien SDF devenu consultant star à la radio

C'est probablement le match le plus important de la saison du Paris Saint-Germain jusqu'ici. Ce mercredi 8 mars, le club de la capitale va se montrer sous son meilleur jour s'il veut accomplir l'exploit de battre le Bayern Munich chez lui, après avoir perdu le match aller à domicile 1 but à 0. Une tâche d'autant plus complexe que sa star Neymar sera absente. Mais avec la présence de Kylian Mbappé et Lionel Messi, tous les espoirs sont permis du côté parisien. Une rencontre qui fait évidemment les gros titres de la presse française et la plupart des radios évoquent le sujet depuis plusieurs jours.

Sur RMC, les spécialistes sont nombreux à débattre sur ce match qui sent bon la poudre et L'After Foot risque d'y être entièrement consacré. L'émission où l'on retrouve notamment Daniel Riolo s'est fait une spécialité de traiter des championnats étrangers et pour l'Allemagne, c'est le célèbre Polo Breitner qui intervient. Un personnage atypique et attachant, qui ne mâche jamais ses mots, mais qui se veut également discret, cachant sa véritable identité en rendant hommage à une légende du football allemand, Paul Breitner.

Je me retrouve à déambuler dans la rue, je passe plusieurs jours sans manger, je dors dehors

Le journaliste de 51 ans, installé en Allemagne, a connu la galère avant d'arriver sur RMC. Dans une longue interview accordée à L'Équipe en 2019, il était revenu sur son passé et ce moment où tout avait basculé pour lui, alors qu'il vit dans le sud-ouest de la France. "Un matin, je n'arrive plus à me lever. J'ai trop de travail, je tombe en dépression", raconte-t-il, avant de prendre une décision six mois plus tard : "J'enfile un survêt, je prends un sac à dos, les 300 € qui me restent et je me rends à Paris. Je me retrouve à déambuler dans la rue, je passe plusieurs jours sans manger, je dors dehors, je ne veux pas m'en sortir."

Polo Breitner devient alors SDF et tente de survivre dans la capitale. "Je dormais dans un petit parc près de Convention, toujours un couteau à portée de main. J'avais un duvet, mon gros bonnet et mon écharpe", raconte-t-il. Son amour pour le football allemand va finir par la sauver et après des échanges avec Daniel Riolo, il finit par passer à l'antenne de RMC. "Daniel et Gilbert Brisbois ont sollicité la direction pour me trouver un poste de standardiste. J'ai fait ça pas mal de temps, en parallèle de mes interventions dans l'After. Puis au bout d'un moment, je me suis concentré sur la radio", poursuit-il.