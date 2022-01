Pussycats Dolls : Nicole Scherzinger oublie de prévenir les autres membres du groupe que leur tournée est annulée...

Coup de froid chez les Pussycat Dolls. Nicole Scherzinger a annoncé l'annulation de leur tournée événement... Le problème c'est que les autres membres du groupe n'étaient pas au courant. La nouvelle est tombée le 7 janvier sur le compte Instagram de la chanteuse. Jessica Sutta et Carmit Bachar, membres du groupe connus pour leurs shows sexy, ont ensuite posté un message conjoint pour donner leur version des faits.

Nicole, qui avait signé un gros chèque pour son retour, s'est adressée aux fans sur les réseaux : "Merci à tous ceux qui ont acheté un ticket pour voir les Pussycat Dolls. Nous avons tellement apprécié votre soutien et votre loyauté. Dans les circonstances sanitaires, je comprends la décision de devoir annuler la tournée. J'ai investi énormément d'énergie, de temps et mes propres finances pour redonner vie à ce projet, et même si, je suis naturellement déçue de cette décision, je suis aussi fière de ce que nous avons pu accomplir, dans le lapse de temps court que nous avons eu avant la Covid."

Elle a poursuivi : "Je ne peux pas exprimer avec des mots la quantité d'amour, de gratitude et d'admiration que j'ai pour les autres filles du groupe et les fans qui nous supportent. Restez en bonne santé et en sécurité. Amour et bénédictions."

Dans la foulée Jessica et Carmit ont tenu à réagir sur le même réseau : "Nous voulons dire à quelle point nous sommes déçus d'apprendre sur Instagram que la tournée retour des pussycats dolls est annulée. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles officielles. Cela dit, il semble que ce soit la fin d'un chapitre, d'une incroyable expérience de vie avec beaucoup d'incroyables souvenirs dont nous sommes reconnaissantes." Elles ont ajouté : "Pour les fans qui nous aiment. Croyez-nous, ce n'est pas ce que nous espérons. Nous voulions ça autant que vous car nous aimons tellement ça et cela nous fait mal que vous ayez dû attendre aussi longtemps pour une réponse. Mais malheureusement c'est hors de notre contrôle."