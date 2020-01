Retour des Pussycat Dolls : que devient Melody Thornton, exclue du groupe ?

La machine est en route ! Les Pussycat Dolls, qui promettaient un retour fracassant à leurs fans, ont tenu leur promesse en réalisant une performance diablement sexy – et très peu couverte – lors de la finale de l'émission The X-Factor: Celebrity. L'année 2020 sera donc placée sous la Doll Domination, comme le furent les glorieuses années 2000 : un nouveau single, intitulé React, verra le jour le 24 janvier prochain, s'ensuivra une série de concerts, le premier étant prévu à Dublin le 5 avril. Les plus experts auront pourtant remarqué qu'au côté de Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts, Jessica Sutta et Carmit Bachar manque une certaine Melody Thornton.

Impossible d'oublier ses vibes tonitruantes lors des live de la chanson Buttons. Mais ses effets de cordes vocales, la jeune chanteuse de 35 ans va les garder pour elle. En dehors de Nicole Scherzinger, Melody Thornton était sans doute la seule à ne pas faire semblant de chanter devant son micro : au moment de la séparation des Pussycat Dolls, elle évoquait d'ailleurs ses envies de carrière solo. Son premier album, The Beginning (2010), semble hélas être devenu un disque fantôme, n'étant disponible sur aucune plateforme d'écoute ni de vente. Mais elle ne compte pas en rester là. À la fin du mois de novembre 2019, Melody a annoncé publiquement qu'elle travaillait sur un projet personnel intitulé Love Will Return. Un timing qui correspond étrangement au retour de ses consoeurs...