Pussycat Dolls : De nombreuses plaintes contre leur show trop sexy

Jeudi 28 novembre 2019, les Pussycat Dolls ont annoncé leur reformation et le coup d'envoi d'une nouvelle tournée. Elles en ont donné un avant-goût sur le plateau de The X Factor: Celebrity. Plusieurs centaines de téléspectateurs n'ont pas apprécié le numéro torride et s'en sont plaints au CSA britannique...

L'info est du Daily Mail ! Le tabloïd britannique révèle que l'OfCom (Office of communications), l'autorité régulatrice des télécommunications au Royaume-Uni, a reçu 419 plaintes suite au show des Pussycat Dolls. Le girlsband composé de Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts, Jessica Sutta et Carmit Bachar s'est produit samedi 30 novembre 2019 sur le plateau de l'émission The X Factor: Celebrity.

Elles y ont notamment interprété leur nouveau single, React, et d'anciens titres, et ont également réalisé des chorégraphies lascives, vêtues de bodies en latex.