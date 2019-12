Pussycat Dolls : En latex et les fesses à l'air, le retour ultra sexy des Dolls

Elles étaient partout de 2005 à 2009. Les Pussycat Dolls sont de retour, plus sexy que jamais. Samedi 30 novembre 2019, les cinq poupées chattes faisaient leur grand retour sur le plateau de l'émission anglaise X Factor: Celebrity. L'occasion pour Nicole Scherzinger et les autres filles de proposer un medley endiablé de leurs plus grands tubes. Une plateforme idéale pour le groupe puisque Nicole fait partie du jury du programme avec son complice de longue date, le méconnaissable Simon Cowell.

Pour ce qui est des tenues, rien n'a vraiment changé en 10 ans. Les cinq chanteuses/danseuses semblent toujours avoir bien trop chaud pour se couvrir. Combi XXS en latex et transparentes, un choix qui laissait peu de place à l'imagination. Le look de Nicole Scherzinger était particulièrement sulfureux. A 41 ans, la leadeuse a toujours un corps de rêve et ne se prive pas (à juste titre) de le montrer.

Pendant 5 minutes les PCD ont enchaîné avec énergie les titres cultes Buttons, When I grow up et Don't Cha, avant de terminer par un extrait de React, leur nouveau single. Trempées à la fin de la prestation, les Dolls ont embrasé les chanceux spectateurs présents.

Les Pussycat Dolls semblent donc enfin de retour, après 10 ans d'attente. Nouvel album mais aussi nouvelle tournée à cinq au Royaume-Uni (avant une tournée mondiale ?). Au côté de Nicole Scherzinger, on retrouve Kimberly Wyatt, Ashley Roberts, Jessica Sutta et Carmit Bachar, qui avait pourtant quitté le groupe en 2008. Elle semble remplacer Melody Thornton, qui ne sera pas de la partie, sans que l'on sache vraiment pourquoi.

Depuis le début des années 2000, les Pussycat Dolls ont vendu plus de 54 millions de disques et se sont imposées comme l'un des girlsband les plus populaires et lucratifs de l'histoire.