Simon Cowell méconnaissable à 59 ans : 10 kilos de moins et un nouveau visage

Est-il tombé dans la marmite de toxine botulique quand il était petit ? Grosse surprise le 13 août dernier à Los Angeles lors de la soirée de présentation de la nouvelle saison d'America's Got Talent (la version US de La France a un Incroyable Talent). Simon Cowell, juré emblématique et créateur du télé-crochet, a posé devant les photographes avec un tout nouveau... visage. Bronzage caramel, sourire ultra bright (un peu trop bright ?) et peau tirée à l'extrême, l'homme d'affaires de 59 ans est tout simplement méconnaissable.

Nos confrères du Daily Mail notent que Simon Cowell a fondu et se serait délesté d'une dizaine de kilos avant de commencer l'enregistrement de cette nouvelle saison d'AGT. Les photos de lui en 2018 le montrent en effet plus costaud. En outre, il a confié à Access Hollywood se nourrir différemment et être devenu vegan : "Vous vous sentez mieux. Ma mémoire est meilleure, je me sens mieux, donc je n'ai pas trouvé cela difficile. Je peux toujours boire de la bière donc je suis heureux".



Pas un mot en revanche cette fois sur d'éventuelles injections. Par le passé, il avait reconnu avoir recours au botox mais avait déclaré avoir été déçu par le résultat. Il aurait également révélé au Sun avoir subi un lifting l'année passée.

Côté pro, Simon Cowell ne chôme pas entre ses occupations de producteur et de juré d'America's Got Talent (les quatre jurés sont Howie Mandel, Gabrielle Union et Julianne Hough) et la préparation de la prochaine saison d'X Factor, son autre bébé.