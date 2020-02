Pussycat Dolls de retour : Cuir, body, résille... Nicole Scherzinger met le feu

Elles sont de retour et rien n'a changé. Les Pussycat Dolls étaient en concert au club GAY à Londres samedi 22 février 2020. Nicole Scherzinger, 41 ans, n'a pas manqué de mettre le feu dans une tenue plus sexy que jamais. Body blanc avec un corset en cuir et collants en résilles, la meneuse des PCD a mis le paquet accompagnée des quatre autres membres du groupe, Carmit Bachar (45 ans), Ashley Roberts (38 ans), Kimberly Wyatt (38 ans), et Jessica Sutta (37 ans).

Ce show tardif était une bonne mise en bouche en attendant la tournée prochaine des cinq filles. En effet, plusieurs années après la séparation du groupe, les poupées ont décidé de se retrouver pour fêter les quinze ans de la sortie de leur premier album PCD, avec les tubes devenus cultes Don't Cha, Beep, Buttons et Stickwitu. Les Pussycat Dolls sont donc de retour et prêtes à sillonner les routes du Royaume-Uni au mois d'avril et de l'Australie dans la foulée.

Mais pour ne pas faire les chose à moitié, le groupe a enregistré de nouvelles chansons et a dévoilé un bout du single React le 29 novembre 2019 sur le plateau de l'émission The X Factor: Celebrity lors d'un medley on ne peut plus hot. Il aura ensuite fallu patienter jusqu'au 7 février dernier pour le découvrir dans son intégralité, accompagné d'un clip sensuel comme les Pussycat Dolls en ont l'habitude.