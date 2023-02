Quelle époque : "Énorme malaise" sur le plateau de Léa Salamé, une célèbre influenceuse balance fort !

Influenceuse de renom depuis plusieurs années maintenant, Louise Aubery a pour habitude d'interviewer de nombreuses personnalités, notamment dans son podcast InPower. Le mardi 7 février 2023, elle a notamment reçu la chanteuse Louane avec qui elle a évoqué le monde cruel de la télévision et tous ses faux-semblants. À cette occasion, elle a notamment dévoilé avoir été récemment invitée sur le plateau de l'émission Quelle époque et ne pas avoir passé un très bon moment...

La jolie blonde n'a rien contre Léa Salamé, qu'elle apprécie beaucoup, ni contre son équipe. Néanmoins, elle admet s'être sentie très mal à l'aise lors de son passage en plateau. "J'en ai pas encore parlé parce que c'était il n'y a pas longtemps du tout mais c'était sur le plateau de Quelle époque il y a 10 jours, et j'aime beaucoup Léa Salamé, j'aimais beaucoup les gens présents, mais j'ai ressenti un énorme malaise pendant tout le tournage...", a-t-elle dévoilé, encore sous le choc. L'espace de quelques minutes, l'influenceuse a eu l'impression de faire un grand bon en arrière et de se retrouver dans une cour d'école...

Ça m'a un peu dégouté

"Vraiment j'avais envie de crier aux gens 'mais arrêtez, arrêtez de jouer un jeu". Je sentais que c'était à qui fera la plus grosse blague, qui réussira à faire le plus son intéressant... J'avais l'impression de revenir au collège et que c'était un peu la bataille des gens qui essayent d'être populaires, qui essayent de se faire une place. Et en fait, ça m'a un peu dégoûtée du monde de la télé", a-t-elle continué face à une Louane on ne peut plus compréhensive.

Pour entrer dans le moule, Louise Aubery a pourtant essayé de faire comme les autres, en vain. "Du coup toi-même tu essayes de faire un peu la même chose, comme tu vois que tout le monde le fait... Alors, j'ai essayé quand même de m'en préserver un maximum mais en fait du coup ça me donnait même pas envie d'interagir parce que en fait c'est à qui se moque de toi gentiment, qui essaye de rebondir le plus vite pour faire son intéressant et je me suis dis que c'était hyper toxique quoi !", a-t-elle conclu. Pas sûr qu'elle retente l'expérience un jour...