Quels sont les signes astrologiques qui pleurent le plus ? Un top 3 très sensible !

Le caractère de chacun est unique. Il est le résultat notamment de l'éducation, des rencontres, mais aussi des obstacles surmontés. Et pourtant on peut découvrir parfois certaines ressemblances entre deux personnes natives d'un même signe astrologique. De quoi s'amuser. Et bien sûr, chaque signe du zodiaque se traîne une réputation bien à lui. Ainsi, certains sont connus pour être les plus intelligents, d'autres les plus menteurs, ou encore les plus maniaques. Mais qui sont les signes astrologiques qui pleurent le plus facilement ? Trois signes très sensibles se partagent le podium.

Et bien entendu il s'agit de nos trois signes d'Eau. En effet, cet élément est bien connu pour sa grande émotivité et sa sensibilité exacerbée. Mais lequel de ces trois signes arrive sur la plus haute marche en termes de larmes ? Il s'agit du Cancer, qui prend la tête de cette course. Le natif du signe est très sensible et tout aussi émotif. Ce grand sentimental a un grand besoin de sécurité et tient à se montrer présent et protecteur pour ses proches. Son côté nostalgique lui ajoute aussi une belle dose d'émotivité. Très attaché au passé, il peut être mélancolique. Enfin, sa sensibilité peut parfois être à l'extrême et s'il ne se sent pas en sécurité, il pourra se montrer vulnérable, anxieux et craintif. Il se repliera sur lui-même et pourrait bien verser quelques larmes. Parmi les Cancer célèbres, Melissa Theuriau , Charlotte Gainsbourg, Vincent Lindon, Julien Doré, Selena Gomez, Isabelle Adjani, Laetitia Milot, Diane Kruger et Philippe Lacheau.

Une sensibilité pourtant bien cachée

Le Scorpion et le Poissons sont eux aussi issus de l'élément Eau. Le premier, signe très intense, est plutôt de ceux qui tentent de cacher cette sensibilité. Peu de gens peuvent alors s'en douter. Son apparence est plutôt froide, distante. Mais à s'y intéresser de plus près, ce dernier est un vrai passionné, sa sensibilité se traduit par vivre les choses à 200%. Et à donner une affection sans limite quand il aime. Chez les personnalités, Jenifer, Florence Foresti, Lena Situations, Scarlett Johansson, Sophie Marceau, Ryan Gosling ou encore Leonardo DiCaprio sont tous natifs du signe le plus redouté. Enfin, le Poissons est un grand rêveur. Souvent dans sa bulle, il est très lié à l'univers artistique. Idéaliste et sentimental, il peut se dévoiler des plus romantiques quand il est en couple. Difficile alors de se passer de ce compagnon si attentionné. Très sensible, il ressent alors les émotions de l'autre, et a bien du mal à ne pas se laisser perturber ou entraîner par celles-ci. Chez les Poissons célèbres,Justin Bieber, Pierre Niney, Rihanna, Stromae, Leïla Bekhti ou encore Eva Mendes et Camilla Cabello.