Qui est ce célèbre animateur qui s'affiche enfant sur Instagram ? "A cette époque, j'étais in-su-pportable"

"Dès la première seconde, quand son regard croise le mien, mon coeur se met à battre à 1000 à l'heure. Je vois bien que je lui fais le même effet. C'est inexplicable. C'est électrique ! Et romantique. Je sais immédiatement qu'il sera le père de mes enfants", avait expliqué l'ancienne chroniqueuse de C8.

Quelques années plus tard, elle avait expliqué leur première interaction sur la chaîne Youtube de Nawell Madani. "Je ne dors pas de la nuit. Le matin, je regarde mon téléphone, je vois Twitter, j'ai un DM, j'ouvre le DM et la il me dit 'tu es encore plus belle en vrai. Déjeunons à l'occasion'". A l'époque, elle est en couple mais choisit de lui répondre. Et depuis, ils enchaînent les grands bonheurs avec la naissance d'Abbie en 2016 et celle d'Isaac en novembre 2019.

D'ailleurs, même s'il préserve toujours leurs visages, Vincent Cerutti aime partager avec ses abonnés les petits moments drôles de ses enfants. Dernier en date, le fou rire de sa fille qui a bien amusé ses abonnés !