Vincent Cerutti séparé d'Hapsatou Sy et leurs enfants : retour à Paris obligé pour l'animateur, il s'explique

Les fêtes de fin d'année, Vincent Cerutti et Hapsatou Sy les ont passées en famille. Direction le Sénégal pour le couple et leurs deux enfants Abbie (5 ans) et Isaac (2 ans). Sur les réseaux sociaux, les heureux parents partagent quelques photos et vidéos de ce séjour auprès des proches d'Hapsatou Sy. Et, encore une fois, l'animateur de la matinale de M Radio se retrouve malgré lui séparé de sa petite famille.

Dimanche 2 janvier 2022, Vincent Cerutti s'est saisi de son compte Instagram afin de partager quelques instants de son séjour. Une "bonne année 2022" inscrit dans le sable, des oursins, des coquillages, une superbe plage déserte et des orteils en éventail, voilà le résumé en images de ces vacances bien méritées au Sénégal. Aussi, le charmant brun de 40 ans a publié une vidéo sur laquelle il adresse ses meilleurs voeux pour la nouvelle année à ses followers. "De la douceur, du calme, de l'amour, de la gentillesse et des découvertes. Voilà ce que je vous propose pour 2022. C'est pas mal comme programme ! Je vous souhaite une bonne année 2022 et je vous embrasse", lance-t-il.